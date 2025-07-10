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        Ardahan'da 6 yıldır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesinin cesedine ulaşıldı

        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2025 - 17:38 Güncelleme: 10.07.2025 - 17:38
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        Ardahan'da 6 yıldır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesinin cesedine ulaşıldı
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        Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu.

        Kentte 2011'de görücü usulüyle E.Y. ile evlenen ve Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.

        Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

        Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan söz konusu şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

        Bu yıl içinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.

        Türkiye-Gürcistan sınırına yakın Kura Nehri kıyısı ile Övündü köyü çevresinde yaklaşık 4 kilometrekarelik alanda başlatılan aramalarda kadavra köpekleri, yeraltı görüntüleme cihazları, kurbağa adamlar ve çeşitli teknik ekipmanlar kullanıldı.

        Gürcistan yetkililerinin de bilgilendirildiği 29 günlük arama-tarama çalışmaları sonucunda bölgede 19 mağara ve çevresi detaylı şekilde incelendi.

        Çalışmaların detaylandırılması üzerine Ardahan, İstanbul ve Çanakkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda aralarında E.Y. ve 2 kardeşinin de bulunduğu 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Yürütülen detaylı, titiz ve yoğun çalışmalar sonucunda E.Y'nin Yeliz Y'yi tabancayla öldürdüğü, cesedini elbiseleriyle Kura Nehri kenarına gömdüğü ve cinayet silahını nehre attığı belirlendi.

        Bu tespitlerin ardından başlatılan kazı çalışmalarında, toprağa gömülü kemik kalıntılarına ve Yeliz Y'nin kaybolduğu gün giydiği kıyafetlere ulaşıldı.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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