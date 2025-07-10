Ardahan'da 6 yıldır kayıp olarak aranan 2 çocuk annesinin cesedine ulaşıldı

Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 6 yıl önce kayıp başvurusu yapılan 2 çocuk annesi Yeliz Y'nin (34) toprağa gömülü cesedi bulundu.

Kentte 2011'de görücü usulüyle E.Y. ile evlenen ve Övündü köyüne yerleşen Yeliz Y, bu evlilikten 2 çocuk sahibi oldu. İddiaya göre, evliliği boyunca maruz kaldığı şiddet nedeniyle 2017'de köyü terk eden genç kadın, İstanbul'daki ailesinin yanına sığınıp eşine boşanma davası açtı.

Boşandıktan sonra çocuklarını görmek için son olarak 7 Aralık 2019'da Övündü köyüne giden kadından o tarihten sonra bir daha haber alınamadı.

Ailesinin yaptığı kayıp başvurusu üzerine başlatılan ilk soruşturmada, kadının eski eşi E.Y. ve bu kişinin 2 kardeşi hakkında "tasarlayarak adam öldürme" suçlamasıyla işlem yapıldı. Bu süreçte tutuklanan söz konusu şüpheliler, cesede ulaşılamaması ve yeterli delil bulunamaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Bu yıl içinde Ardahan İl Emniyet Müdürlüğü dosyayı yeniden açtı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen teknik analizler ve saha çalışmaları sonucu olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 9 şüpheli tespit edildi.