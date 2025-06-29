Ardahan’da cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Ardahan-Çıldır kara yolunda TIR ile cipin çarpıştığı kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Ardahan-Çıldır kara yolu Yıldırımtepe mevkisinde meydana geldi.
Ardahan yönüne gitmekte olan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen cip, karşı yönden gelen TIR’la çarpıştı.
Kazada cipte bulunan 2 kişi yaşamını yitirirken, ağır yaralanan sürücü ile TIR şoförü ihbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp, tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.