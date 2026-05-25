Arefe gecesi namazı nasıl kılınır, kaç rekat? Arefe gecesinde hangi namaz kılınır?
Arefe gününde kılınacak namazlar ve yapılacak ibadetler, Kurban Bayramı öncesinde Müslümanlar tarafından merakla araştırılıyor. Bu mübarek gün, son orucun tutulduğu ve ibadetlerle manevi huzurun artırıldığı önemli zaman dilimlerinden biri olarak kabul ediliyor. Arefe gününü ibadetle değerlendirmek isteyenler; dua, tesbih ve nafile namazlar gibi uygulamalara yöneliyor. İslam alimleri de bu özel günde şükür namazı başta olmak üzere çeşitli ibadetlerin yapılmasını tavsiye ediyor. Peki, arefe günü hangi namazlar kılınır? İşte konuya dair merak edilen detaylar…
AREFE GECESİ NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre özel bir "Arefe namazı" tanımı yoktur; ancak bu mübarek gün ve gecelerde tövbe namazı, tesbih namazı veya şükür namazı kılınması, dua ve istiğfarla meşgul olunması güzel görülmüştür.
Kaynaklara göre rekat sayıları veya okunan sure miktarlarında küçük farklılıklar (4, 8, 10, 12 rekat) olabilir, temel olan niyet ve samimiyetle kılınmasıdır.
AREFE GECESİ NAMAZI KILINIŞI
Niyet: "Niyet ettim Allah rızası için Arefe gecesi namazını kılmaya" şeklinde niyet edilir.
Kılınış: Genellikle 2'şer rekat halinde toplam 10 rekat kılınır (5 selam).
Okunacaklar: Her rekatta Fatiha'dan sonra 5 veya 10 kez İhlas Suresi okunur.