Arefe günü borsa açık mı, kapalı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Bu yıl Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerinde idrak edilecek. Bilindiği üzere resmi tatil günlerinde kamu kurum ve kuruluşları kapalı oluyor. Bu sebeple yatırımcılar ve borsayı yakından takip edenler, bayram öncesi olan arefe gününde Borsa İstanbul’un çalışma durumunu öğrenmek istiyor. Peki, 5 Haziran 2025 Perşembe arefe günü borsa çalışıyor mu, kaça kadar açık, yarım gün mü, işlem yapılır mı? İşte, Kurban Bayramı arife günü Borsa İstanbul çalışma takvimi 2025…