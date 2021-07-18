Vatandaşlar 19 Temmuz Arefe günü sağlık ocakları, hastaneler ve aşılama ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Yurt genelindeki milyonlarca kişi yarın hastanelerin ve sağlık ocaklarının açık olup olmadığını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

19 TEMMUZ AREFE GÜNÜ HASTANELER, SAĞLIK OCAKLARI AÇIK MI?

Arefe günü Saat 09.00 ile 12.30 arasında faaliyet gerçekleştirecek olan hastanelerin acil bölümleri bayram boyunca hizmet verecek. Arefe gününde Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerin ise 12.30'a kadar açık olacağı belirtildi. Bu durumun yanı sıra 19 Temmuz 2021 Arefe günü hastanelerin acil servisleri saat 12.30'dan sonra da faaliyet gerçekleştirecek.

BAYRAMDA AŞI YAPILACAK MI?

Bayram boyunca aşı randevusu alınabilecek. Bayram tatili boyunca hastanelerden randevu alınabiliyor ve aşı yapılıyor.

Türkiye'de koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan birinci, ikinci ve üçüncü doz aşı miktarı 62 milyon 402 bin 765'e ulaştı. İstanbul'da 11 milyon 383 bin 732, Ankara'da 5 milyon 89 bin 495, İzmir'de ise 4 milyon 188 bin 650 doz aşı yapıldı. Son 24 saatte ise 229 bin 582 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 918 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti, iyileşen sayısı ise 5 bin 84 oldu.

TÜSAD Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Muzaffer Onur Turan, çift doz aşılamanın tamamlanmasının virüsün varyantlara karşı daha çok koruyacağını ve toplumsal bağışıklığı arttırarak hastalanma riskini azaltacağını söyledi.

"Aşı ayrıca bulaş riskini aza indirgeyecektir" diyen Turan, "Sağlıklı ve mutlu bir tatil süreci geçirmemiz için, çift doz aşımızı yaptırmalı, maske, mesafe, hijyen kurallarına da mutlaka uymalıyız" diye konuştu.