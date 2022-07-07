Arefe günü ve bayramda kargoların çalışıp çalışmadığı araştırılıyor. Bu yıl Arefe günü 8 Termmuz'a denk gelirken Kurban Bayramı'nın ilk günü ise 9 Temmuz Cumartesi günü başlayacak. Kurban Bayramı'nda kargo firmalarında işi olanların gündeminde "2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT ve kargolar açık mı, dağıtım yapıyor mu?" sorusu yer alıyor. İşte, kargoların çalışma durumu...