Ramazan ayının ardından idrak edilecek 2026 Ramazan Bayramı için takvim araştırmaları hız kazandı. Özellikle bayramdan bir gün önceye denk gelen arefe gününün hangi tarihte olduğu ve resmi tatil kapsamına girip girmediği milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Özel sektör ve kamu çalışanlarının mesai durumunu doğrudan etkileyen arefe günüyle ilgili tüm detaylar ve 2026 bayram takvimi haberimizde…