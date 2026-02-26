Canlı
        Haberler Bilgi Gündem Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü tatil mi, hangi güne denk geliyor? Arefe günü özel sektöre tatil mi?

        Arefe Günü ne zaman? Arefe Günü tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken, arefe günü tarihi de gündemin üst sıralarına yerleşti. Bayram öncesi seyahat planı yapacaklar, resmi kurum ve bankalarda işi olanlar ile tatil programını erkenden netleştirmek isteyenler "Arefe günü ne zaman, yarım gün mü tatil?" sorusuna yanıt arıyor. 2026 Ramazan Bayramı arefe gününe ilişkin tarih bilgisi ve kamu kurumlarının çalışma düzeni merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 26.02.2026 - 19:00
        Ramazan ayının ardından idrak edilecek 2026 Ramazan Bayramı için takvim araştırmaları hız kazandı. Özellikle bayramdan bir gün önceye denk gelen arefe gününün hangi tarihte olduğu ve resmi tatil kapsamına girip girmediği milyonlarca kişi tarafından sorgulanıyor. Özel sektör ve kamu çalışanlarının mesai durumunu doğrudan etkileyen arefe günüyle ilgili tüm detaylar ve 2026 bayram takvimi haberimizde…

        AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

        2026 yılı Ramazan Bayramı arefesi 19 Mart Perşembe günüdür.

        AREFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, TAM GÜN MÜ TATİL?

        Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre; arefe günü yarım gün resmi tatildir.

        Kamu Kurumları: Öğleden sonra (saat 13:00 itibarıyla) tatil başlar.

        Bankalar ve Borsalar: Öğlene kadar hizmet verir, öğleden sonra işlem yapılmaz.

        Özel Sektör: İş sözleşmesine bağlı olarak değişmekle birlikte, yasal olarak öğleden sonra yapılan çalışmalar "fazla mesai" statüsünde değerlendirilir.

        2026 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Ramazan Bayramı, 2026 yılında Mart ayına denk geliyor. Arefe günü 19 Mart Perşembe gerçekleşecek. Bayramın ilk günü 20 Mart 2026 Cuma günü olacak. Bayram günleri ise şu şekilde;

        Bayram Günü

        Tarih

        Gün

        Ramazan Bayramı 1. Gün

        20 Mart 2026

        Cuma

        Ramazan Bayramı 2. Gün

        21 Mart 2026

        Cumartesi

        Ramazan Bayramı 3. Gün

        22 Mart 2026

        Pazar

