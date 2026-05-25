        Arefe günü oruç tutulur mu ve oruca nasıl niyet edilir? Arefe günü oruç tutmakla ilgili hadisler

        Arefe orucuna nasıl niyet edilir? Arife orucu niyeti nasıl yapılır?

        Kurban Bayramı arifesinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, arife günü tutulacak oruç hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu mübarek günü oruçla geçirmek isteyenler, niyetin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, arife orucuna nasıl niyet edilir, niyet ederken hangi ifadeler kullanılır? İşte konuya dair tüm detaylar…

        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 07:13
        Kurban Bayramı arifesinin gelmesiyle birlikte, vatandaşlar arife günü tutulacak oruçla ilgili bilgileri araştırmaya başladı. Bu özel günü ibadetle değerlendirmek isteyenler, oruca nasıl niyet edilmesi gerektiğini merak ediyor. Peki, arife orucuna niyet nasıl getirilir, hangi şekilde niyet edilir? İşte merak edilen tüm ayrıntılar…

        ARİFE ORUCU NİYETİ NASIL EDİLİR?

        Zilhicce ayının ilk 9 günü oruç tutamayanların ise arefe günü oruç tutmaları Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 'Arefe günü tutulan orucun geçmiş ve gelecek birer yıllık günahları bağışlayacağı Allah’tan umulur.' Hadis-i şerifiyle desteklenmektedir. Arefe günü oruç tutan kişinin Allah’ın rızasını ve merhametini kazanacağı da yine sahih kaynaklarla aktarılmaktadır.

        AREFE ORUCU NİYETİ OKUNUŞU

        Oruca niyet etmek için, "Niyet ettim Allah rızası için Yarın ki terviye orucunu tutmaya"

        Eğer Ramazandan kazaları varsa “Niyet ettim Allah rızası için tutamadığım Ramazan orucunun kazasını Zilhicce ayında tutmaya” diye niyet edilir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
