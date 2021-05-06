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Arefe günü tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi? Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe günü, 2021 Ramazan ayının sonlarına yaklaştığımız şu günlerde araştırılıyor. Tatil hazırlığı yapanlar arife günü idari izin mi, tatil mi? sorularını da merak ediyorlar. Peki, Arefe günü tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte detaylar...

Arefe günü tatil mi? 2021 Ramazan Bayramı Arefe günü tatil mi? Arefe günü oruç tutulur mu?

Arefe ya da arefe günü herhangi bir dinî bayramdan önceki gün anlamına geliyor. Arefe günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Ramazan bayramından önce arefe günü ne zaman? Arefe günü oruç tutulur mu? Arefe günü resmi tatil olacak mı? sorularını cevaplayacağız.

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramına kısa süre kala arefe günü merak edilmeye başlandı. Arefe günü 12 Mayıs Salı günü olacak. 13 Mayıs'ta Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe günü ramazan ayının son orucu tutulacak. Yani arefe günü oruç tutulur.

Bayram günleri, oruç tutmanın yasak olduğu günlerin başında gelir. Ramazan bayramının birinci gününde ve kurban bayramının dört gününde oruç tutmak tahrîmen mekruhtur (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 395-396; İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 336). Bugünlerde oruç tutmanın hoş karşılanmayıp yasaklanması, bayram günlerinin yeme, içme ve sevinç günleri olmasından dolayıdır. Ramazan bayramı, bir ay boyunca Allah için tutulan orucun arkasından verilen bir “genel iftar ziyafeti” hükmündedir ve bu anlamından ötürü ona “fıtır bayramı (iftar bayramı)” denilmiştir. Ramazan bayramının ilk günü, bir aylık Ramazan orucunun iftarı anlamına gelir. Böyle toplu iftar gününde oruçlu olmak, Allah’ın sembolik ziyafetine katılmamak anlamına gelir ki, bunun yakışıksız bir davranış olduğu ortadadır. Allah için kurbanların kesildiği kurban bayramı günleri de ziyafet günleridir. Hz. Peygamber (s.a.s.),teşrik günlerinin yeme, içme ve Allah’ı anma günleri olduğunu belirtmiştir (Buhârî, Savm, 66-67; Ebû Dâvûd, Savm, 49).

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Arefe günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Arefe günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlyacak.

Arefe sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arefe sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

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