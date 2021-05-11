Ramazan Bayramı için geri sayım başladı, bayram tatili araştırmaları çoğaldı. Bilindiği gibi ülkemizde dini bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Resmi tatil olarak kabul edilen bayram tarihlerinde kamu kurumları ve pek çok işyeri kapalı oluyor. Peki, arefe günü resmi tatil sayılıyor mu? 2021 Ramazan Bayramı arefe günü mesai olacak mı, resmi tatil mi?

AREFE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan bayramına kısa süre kala arefe günü merak edilmeye başlandı. Arefe günü 12 Mayıs Salı günü olacak. 13 Mayıs'ta Ramazan bayramının ilk günü olarak kutlanacak.

AREFE GÜNÜ RESMİ TATİL OLACAK MI?

Arefe günü resmi tatil ya da idari izin sayılacak mı? soruları merak ediliyordu. Arefe günü yarım gün tatil olacak. Böylelikle Ramazan bayramı tatili başlayacak.

Arefe sözcüğü en geç 1400'lü yıllarda Arapça "arafat" (irfan, bilme) sözcüğünden Türkçeye geçmiştir. Muhtemelen "geleceği haber verme" anlamındaki irafat sözcüğünden gelir. Arapça orijinalinin etkisiyle Türkçede arefe şeklinde kullanımına da rastlanır. Sözcük "Arefe" haliyle Türkçede kadın ismi olarak da kullanılır.

Arefe sözcüğünün Türkçede "herhangi bir şeyden önceki gün" anlamında kullanımına ise ilk kez 1945 yılında rastlanır.

AREFE GÜNÜ MESAİ SAYILIR MI?

Ulusal bayramlar ve genel tatillerde çalışanlar çift mesai ücreti alırken çalışmayan işçiler ise tam yevmiye ücreti alırlar. 2429 Sayılı Kanunda Ulusal Bayram ve genel tatil günlerine göre Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

Buna göre, bayram tatilinde çalışan işçilerin alacağı mesai ücreti çalışma saatlerine göre düzenlenir. Arefe Günü saat 13:00'a kadar çalışan işçi tam gün mesai hakkını doldurmuş olur. Yarım günlük çalışmama durumu için mesai ücretinden herhangi bir kesinti olmaz.

Arefe Günü sabah işe başlayan işçi akşam normal mesaisinde işini bırakıyorsa eğer bir tam mesai ve bir de yarım mesai ücreti alır.