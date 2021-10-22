HABERTURK.COM

Dünyanın en popüler mobil MOBA (Multiplayer Online Battle Arena - Çevrimiçi Çok Oyunculu Savaş Arenası) oyunlarından Arena of Valor, yerel içerikler ve yeni ismi Arena of Valor: Yeni Çağ ile Türkiye pazarına giriş yaptı.

Dünya çapında milyonlarca oyuncu tarafından oynanan Tencent Games’in 5’e 5 rekabetçi mobil oyunu, 100’den fazla seçilebilir kahraman seçeneğiyle birlikte mobil cihazlar için ücretsiz olarak indirilip, oynanabiliyor. MOBA türünü mobil cihazlarda 12-18 dakikalık sürelere indiren Arena of Valor: Yeni Çağ’ın Türkiye pazarına girişi ile ilgili olatal oyunun İstanbul’dan görüntüler içeren özel tanıtım videosu da yayınlandı.

TÜRKİYE SUNUCUSU AÇILDI

En yüksek kalite mobil MOBA deneyimini Türkiye’deki oyunculara ücretsiz olarak sunmak istediklerini belirten Tencent Türkiye Ülke Müdürü Aras Şenyüz, şunları söyledi:

“Yoğun bir çalışma ve yatırımlarımız sonucu Arena of Valor: Yeni Çağ’ı, Türkiye’ye özel ismi ve içerikleriyle birlikte oyun severlerle buluşturmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz. Oyuncularımızın en iyi oyun deneyimini yaşayabilmesi için Türkiye sunucumuzu açmanın yanı sıra oyuna ilk günden Türk kültürünü entegre eden içerik çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki süreçte de Türkçe seslendirme, yerel kahramanlar, kostümler, turnuvalar ve çok daha fazla güzel haberi oyuncularımızla paylaşmaya devam edeceğiz.”

YENİ GÜNCELLEME İLE YENİ KAHRAMANLAR EKLENDİ

Verilen bilgiye göre Arena of Valor: Yeni Çağ, bu ay yayınlanan 4.0 güncellemesi ile yeni özelliklere kavuştu. Daha yüksek grafik kalitesi, yenilenen ve kolaylaştırılan arayüz, mevcut 100’den fazla kahraman kadrosuna yeni eklenen Aya, daha dengeli savaşlar, yeni sezon modu, yeni başlayacaklar için oyunun temellerini öğretecek bir mod ve MOBA tarihinde tamamen yeni bir deneyim olan gece ve gündüz değişim özelliği ile Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’deki oyuncuların beğenisine sunuldu.

ASKER SELAMI, OSMANLI TOKADI, NAZAR BONCUĞU AVATARI...

Arena of Valor: Yeni Çağ, Türkiye’deki ilk yerel etkinliğine 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması ile başlıyor. Cumhuriyet Bayramı’ndan bir gün önce Arena of Valor’ın resmi YouTube hesabında yayınlanacak olan online etkinlikte influencer turnuvası gerçekleşecek.

Oyundaki Arthur karakteri için Türk motifleriyle süslenen kostüm, asker selamı, Osmanlı tokadı ifadeleri ve nazar boncuğu avatarı gibi Türk kültürünü yansıtan özel içerikler de Türkiye’deki oyuncuları bekleyen yerelleştirme örnekleri arasında yer alıyor.