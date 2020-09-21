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Argan yağı nedir? Argan yağının saça faydaları nelerdir?

Çoğunlukla saf halde piyasada bulunan argan yağ, bazı sağlık sorunlarına şifa olsun diye doğrudan cilde uygulanabilir ya da yemeklere katılarak tüketilebilir. Argan yağ omega açısından zengin olduğu için saçlara oldukça fayda sağlar. Peki argan yağı nedir? Argan yağının saçlara nasıl faydaları vardır? Argan yağının saçlara yararları nelerdir?

Argan yağı

Argan yağı, Fas’ta yetişen “Arganio Spinosa” çekirdeklerinden elde edilir. Çoğunlukla saf halde piyasada bulunan yağ, bazı sağlık sorunlarına şifa olsun diye doğrudan cilde uygulanabilir ya da yemeklere katılarak tüketilebilir. Şampuanlar, sabunlar ve saç şekillendiriciler gibi kozmetik ürünlerinde katkı maddesi olarak kullanılması da yaygındır. Argan yağ omegalar açısından zengindir. Bu yüzden argan yağı faydaları saç için oldukça çoktur. Hem köklerine hem de uçlarına fayda sağlar ve sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur.

Argan Yağının Saça Faydaları Nelerdir?

Argan yağını temiz saça uygulamak gerekir. Temiz olan saçın kökleri açık olur ve emilimi daha iyi sağlar. Saç derinizin tamamen ıslanacağı kadar argan yağı uygulayın. Yavaş yavaş masaj yaparak yağı yaydırın. Ilık bir havluyla saçlarınızı sarın ve 30 dakika kadar bekleyin. Yıkayın ve kuruduktan sonra saçlarınızın nasıl parlak ve canlı ve aynı zamanda yumuşacık olduğunu göreceksiniz. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

  • Saçın parlak görünmesini sağlar.
  • Boyalı saçlar için uzun süre boyanın kalıcı olmasını sağlar.
  • Saç diplerine de faydası olduğu için saçın gür görünmesini sağlar.
  • Saç köklerine ve uçlarına fayda sağlar, sağlıklı şekilde uzamasına yardımcı olur.
  • Kuru saçlara nemlendirir, kolay taranmasını sağlar.
  • Saç kırıklarının onarılmasında yardımcı olur.
  • Kepek oluşumunu engeller.
  • Saçların kolay şekil almasını sağlar.
  • Isıya karşı koruyarak, maşa ve düzleştirici gibi makinelerin etkisini azaltmaya yardımcıdır.
  • Saç dökülmesini önler.
  • Saçların daha hızlı uzamasını sağlar.

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