ABD’li şarkıcı Mac Miller, 7 Eylül’de Los Angeles’taki evinde ölü bulunmuştu. Aşırı doz uyuşturucu nedeniyle hayata gözlerini yuman genç şarkıcının ölümünden sonra gözler, ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandırdığı Ariana Grande’ye çevrilmişti.

Miller ile 2 yıl birliktelik yaşayan Ariana Grande, 26 yaşında hayata veda eden şarkıcı için bir veda yazısı yazarak sosyal medyada yayınladı.

Sık sık Miller’ın fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Grande, son olarak bir veda notu yazdı. 25 yaşındaki şarkıcı, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“19 yaşında seninle tanıştığımdan beri sana hayranım ve hep öyle kalacağım. Artık burada değilsin, buna inanamıyorum. Bunu defalarca konuşmuştuk. Sana çok kızgınım! Çok üzgünüm ve ne yapacağımı bilmiyorum. Sen benim en sevdiğim arkadaşımdın. Bu durumu düzeltemediğim için çok üzgünüm. Umarım şimdi iyisindir...”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ