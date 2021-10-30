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Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Arif Susam hakkında bilgiler

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Arif Susam kimdir, kaç yaşında, nereli? Şarkılar Bizi Söyler konuğu Arif Susam hakkında bilgiler

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ARİF SUSAM KİMDİR?

Arif Susam 1956 yılında dünyaya geldi. 5 sene Kumkapı bir restoranda sahne alan Arif Susam aslen Elazığ'lıdır. Orkestra şefliği ve İstanbul konservatuarı klasik batı müziği bölümünde yatılı olarak sekiz yıl müzik eğitimi alan Susam, piano, sibemol klarnet, alto saksafon, tenor saksafon gibi enstrümanları çalmaktadır.

Albümlerinin neredeyse tamamı canlı kayıt olarak hazırlayan Susam, şarkılarının arasında konuşması ile ünlü taverna müziği şarkıcısı olarak nitelendirilmektedir.

14 sene boyunca bir restoranda sahne alan Arif Susam askerliğinide Yeniköy Orduevi’nde tamamlamıştır.

Arif Susam, 1980 yılında evlendi ve 2 çocuk babasıdır.

İlk albümü Efsane Aşk 1984 yılında piyasaya sürülmüş daha sonra 1986 yılında Taverna Yıldönümü aldı kaset ile 1.5 milyonun üzerinde bir satış rakamına ulaşmıştır.

Bu güne kadar 15 albümü çıkan sanatçı 4 sinema ve video filminde başrol oynadı.

1977 yılında askerliğini İstanbul Yeniköy Kalender Orduevi’ nde orkestra şefi olarak yaptı.

1982 yılında Tarabya”da bir restoranda tek başına pianosuyla programlara başladı ve tam 14 yıl devam etti. 5 yıl kadar Kumkapı'da bir restoranda sahne almıştır.

1984 yılında çıkardığı “Yıldönümü” adlı albümü ile meşhur oldu.

ARİF SUSAM’IN ROL ALDIĞI FİLMLER

1987 – Kader Utansın

1988 – Hatıram Olsun

1990 – Herşeyi Bitirdik

1990 – Benimi Buldun

2000 – Veda Gecesi

ARİF SUSAM’IN ALBÜMLERİ

1984 – Efsane Aşk

1985 – Kara Kara

1986 – Tavernada Yıldönümü

1987 – Kararsız Gönlüm

1988 – Kader Utansın

1988 – En Büyük Cimbom – Şampiyonluk Gecemiz

1988 – O Kadın İçin

1990 – Evliler De Sevebilir – Hasret Olmasın

1991 – Beni Düşün

1992 – Sevenler İçin

1993 – Boncuk Gözlüm

1994 – Unutulmuyor

1996 – İşte Yeniden – Çılgınım

1998 – Sakın Unutma

2000 – Aşkımız Bitmesin

2011 – Ölümsüz Sevdim

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