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HaberlerTelevizyonArıza'da neler oldu? Ali Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?
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Ali Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?

Show TV'de ekrana gelen, O3 Medya imzalı Arıza'nın dün akşam yayınlanan bölümünde Haşmet Ağa ailesinin katillerinin Ersoylu kardeşler olduğunu öğrendi ve Murat Ersoylu'yu ele geçirdi. Haşmet'in intikamını nasıl alacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu olurken, Ali Rıza ise finalde babasından gelen telefondan tespit edilen adrese gitti. Ali Rıza, gittiği mekanda büyük bir şaşkınlık yaşadı

Arıza'da neler oldu? Ali Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?
Ali Rıza'nın karşılaştığı sürpriz ne?
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HABERTURK.COM

Show TV'nin beğeniyle izlenen dizisi Arıza'nın 27. bölümünde; Aslan, Ali Rıza'nın babasının aradığı numarayı takip ettirdi ve konumunu tespit etti. Ali Rıza, Aslan ve Halide tespit edilen konuma doğru hemen harekete geçti. Ali Rıza, kendi babasına dair gerçeklerin peşindeyken, diğer tarafta Haşmet Ağa da kendi ailesiyle ilgili acı bir gerçeği öğrendi.

Ailesinin katillerinin Burak ve Murat Ersoylu olduğunu öğrenen Haşmet Ağa, Murat'ı ele geçirdi. Haşmet'in, Ersoylu kardeşlerden nasıl intikam alacağı ise şimdiden büyük bir merak konusu. Adrese ulaşan Ali Rıza, finalde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Ali Rıza'nın "baba" diyerek büyük bir şaşkınlık yaşadığı bu anlar akıllara "Ali Rıza babasını buldu mu?" sorusunu getirdi.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA #GERÇEĞİBİLSEM DEDİ

Arıza, dün akşam yayınlanan 27. bölümüyle Total'de 4.39 izlenme oranı (rating),9.20 izlenme payı (share),ABC1 20+'da 3.47 izlenme oranı (rating),6.88 izlenme payı (share),AB'de 3.07 izlenme oranı (rating),6.59 izlenme payı (share) elde etti. Heyecan dolu bölümün başlamasıyla birlikte #GerçeğiBilsem etiketi ise Twitter Türkiye'de uzun süre TT listesinde kaldı.

BURAK VE FİKO KAÇTI

Babasının intikamını almak isteyen Burak'ın, Haşmet Ağa'nın evine baskın düzenlemesi başlayan savaşı giderek daha da alevlendirdi. Baskında karşılarına çıkan adamları tek tek etkisiz hale getiren Burak ve Fiko, Haşmet Ağa'nın karşısına çıktı. Haşmet Ağa ise onları elinde iki bombayla karşıladı. Haşmet'in elindeki bombaları gören Burak ve Fiko şoke olurken, Sabri'nin telefonuyla harekete geçen Ali Rıza yardıma geldi. İyice köşeye sıkışan Burak ve Fiko kaçmak zorunda kaldı.

Ali Rıza yardıma yetişiyor;

DOSTLAR SOFRASI

Ali Rıza ve ekibinin kendi aralarında düzenlediği moral gecesi keyifli anlara sahne oldu. Hasan'ın türkülerinin müzik ziyafeti yaşattığı geceye Halide ve Rukiye Hanım da katıldı. Hasan ve Ferit'in "Odam Kireç Tutmuyor" türküsünü seslendirdiği dakikalar ise herkesin yüreğine dokundu.

"Odam Kireç Tutmuyor..."

MİTHAT, HAŞMET AĞA'YI TUZAĞA DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI

Haşmet Ağa, evine yapılan baskının ardından Mithat'tan Burak'ı yakalayıp kendisine teslim etmesini istedi. Mithat ise buluşma yeri verip Burak'ı teslim edecekmiş gibi yaparak Haşmet'i tuzağa düşürmeye çalıştı. Buluşma yerine tüm adamlarını getirerek Haşmet'in işini bitirmeyi hedefleyen Mithat ve Burak, karşılarında Haşmet Ağa'nın adamlarını ve Ali Rıza'yı buldular. Haşmet Ağa'nın da hazırlık gelmesiyle taraflar arasında savaş bayrakları çekildi. Gerilimin giderek arttığı anlarda büyük bir savaşın çıkmasını engelleyen ise Mithat'ın, Melek ve Halide'yi alıkoyması oldu.

"İşte meydan, işte ordu..."

BİLGİ SIZDIRAN KİŞİNİN FÜSUN OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Balaban, Murat ve Burak Ersoylu'nun planlarını Ali Rıza'ya sızdıran kişinin Füsun olduğunu ortaya çıkardı. Füsun'un kendilerine ihanet ettiğini öğrenen Murat, her şeyi geride bırakarak gideceklerini söyleyerek onu evden çıkarttı. Yol üzerinde duran Murat, silahı kendi başına dayadı ancak son anda yetişen Ali Rıza, Murat'ı etkisiz hale getirdi.

Füsun'un ihaneti ortaya çıktı;

Arıza'nın merakla beklenen yeni bölümü Pazar akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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