Arjantin'de uçak kazası

Arjantin'de özel uçak yerleşim yerine indi, 2 kişi hayatını kaybetti Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bulunan havaalanına iniş yaparken pistten çıktı ve pistin dışındaki evlere çarptı. Kaza sonucu uçağın iki pilotu da hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.

İhlas Haber Ajansı Giriş: 20.12.2024 - 01:21 Güncelleme: 20.12.2024 - 01:29 facebook

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