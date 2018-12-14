Arjantin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Arjantin Cumhuriyeti, Ankara'da meydana gelen, geride telafisi mümkün olmayan ölü ve yaralılar bırakan tren kazası için derin üzüntüsünü dile getirir." ifadeleri yer aldı.

AA'nın haberine göre; dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, "Arjantin hükümeti, Türk hükümetine, Türk halkına ve özellikle kazada yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diler ve onlarla dayanışma içerisinde olduğunu iletir." ifadelerine yer verildi.

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