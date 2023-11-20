Arjantin'in aşırı sağcı yeni cumhurbaşkanı Javier Milei kimdir? Arjantin'de aşırı sağcı Javier Milei, 19 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanı seçildi. Trump benzeri aykırı açıklamaları ve Arjantin ekonomisini iyileştirmek adına sunduğu radikal çözümlerle dikkat çeken Milei, uzun yıllar ekonomist ve üniversite profesörü olarak görev yapmış, televizyon programlarıyla tanınmaya başlamıştı.

Getty Images Javier Milei

Arjantin’de aşırı sağcı Javier Milei, 19 Kasım'da yapılan seçimlerin ardından cumhurbaşkanı seçildi. Eski Amerikan Başkanı Donald Trump benzeri aykırı açıklamaları ve Arjantin ekonomisini iyileştirmek adına sunduğu radikal çözümlerle dikkat çeken Milei, uzun yıllar ekonomi profesörü olarak görev yapmış, televizyon programlarıyla tanınmaya başlanmıştı.

Sağlık sistemini ve bazı kamu kurumlarını özelleştirmeyi, kamu harcamalarını kısıtlamayı ve vergileri düşürmeyi hedefleyen Milei’nin seçim öncesi eleştirildiği noktalardan biri de Arjantin Merkez Bankası’nın yanı sıra, çevre, sağlık, eğitim gibi bakanlıkları kapatacağını söylemesiydi.

Milei’nin hedefinde ekonomik ilişkileri yeniden düzenlemek de var. “Komünistlerle başa çıkmadığı” için Brezilya ve Çin gibi Arjantin'in en büyük ticaret ortaklarıyla devletler arası ilişkileri durdurmak, bu ilişkileri özel yatırımcı ve işletmecilere bırakma hedeflerini dile getiriyor.

Milei geçtiğimiz hafta hükümet olarak ABD, İsrail ve "özgür dünyayla" işbirliği içinde olacağını ifade etti.

Ayrıca, Arjantin pesosu yerine ABD doları getireceğini de söylüyor.

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Bekar ve çocuk sahibi olmayan Javier Milei, 22 Ekim 1970’te Buenos Aires’te, İtalya kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.

Katolik okullarında eğitim aldı, Chacarita Junior Futbol Kulübü’nde kalecilik yaptı.

Belgrano Üniversitesi’nde ekonomi okudu. Torcuato Di Tella Üniversitesi’nde Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Enstitüsü’nde yüksek lisans yaptı.

Arjantin Merkez Bankası’nda 1992-93’te altı ay staj yapan Milei, 1996-2002 yılları arasında HSBC’de uzman ekonomist olarak çalıştı. Sonraki 20 yıl da çeşitli şirket ve enstitülerde ekonomist olarak görev aldı.

Aynı zamanda 2004-2018 arasında Arjantin’deki üniversitelerde ekonomi profesörüydü. Akademik yayınlar yaptı, ekonomi konferanslarında konuşmacı oldu.

Ekonomi yorumcusu olarak televizyon programlarına katılırken kendine özgü tarzı ve farklı bakış açılarıyla ünlendi.

2021 yılından bu yana Kongre üyesi de olan Milei, La Libertad Avanza (Özgürlük Gelişimi) Partisi'nin adayı olarak seçimlere katıldı. Milei, Ağustos'taki ön seçimleri kazandı.

Milei, seçimden önce ekonomi dışında kürtaj karşıtlığı, iklim değişikliği inkarı, komünizmi desteklemekle suçladığı Arjantinli Papa Francis'i eleştirmesi gibi dikkat çekici söylemlerde bulundu. Ülkenin tartışmalı siyasi figürlerinden biri haline geldi.

Kendisini liberteryen ve anarko-kapitalist olarak tanımlayan Milei, bireysel özgürlüğe odaklanan siyasi felsefeyi benimsiyor ve rekabete dayalı serbest piyasayı savunuyor.