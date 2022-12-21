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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arjantin'de facianın eşiğinden dönüldü

Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nda Fransa'yı yenerek şampiyon olan Arjantin Milli Takımı başkent Buenos Aires'ta büyük coşkuyla karşılandı. Yaklaşık 4 milyonu aşkın Arjantinli, dünya şampiyonu takımlarını bağrına basarken, yaşanan kaza sonrası üstü açık otobüsle yapılan zafer turu güvenlik gerekçesiyle iptal edildi.

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  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin Milli Takımı ülkesine döndü.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Lionel Messi, teknik direktör Scaloni ile birlikte uçaktan kupayla çıktı.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Tüm takım konaklayacakları otele üstü açık otobüsle hareket ederken, yolda bir kaza da atlattılar.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Arjantinli yıldızları taşıyan otobüs, tellere oldukça yakın geçerken, Messi ve arkadaşları son anda eğilerek olası bir faciadan kıl payı kurtuldu.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    BÜYÜK KAZA YAŞANDI

    Geceyi otelde geçiren dünya şampiyonları daha sonra kutlamaların asıl merkezi başkent Buenos Aires caddelerine doğru yola çıktı.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Üstü açık otobüsle zafer turu atılırken, büyük bir facianın daha eşiğinden dönüldü. 
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Yaklaşık 4 milyon Arjantinli, milli takımlarına büyük ilgi gösterirken, taraftarlardan biri otobüs üst geçitin altından eçtiği sırada üst geçitten otobüse doğru atladı.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Ancak ayağı kayan taraftar, yere düştü. Bu olay sonrası Arjantin Milli Takımı'nın Buenos Aires'te üstü açık otobüsle gerçekleştireceği zafer turu iptal edildi.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Güvenlik gerekçesiyle otobüsten alınan Arjantinli futbolcular, helikopterlere bindirilip Arjantin halkını gökyüzünden selamladı.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Öte yandan üst geçitten atlayan taraftarlardan biri ise otobüsün içine düşmeyi başardı.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Devlet Başkanlığı Sözcüsü Gabriela Cerruti yaptığı açıklamada, "Dünya Şampiyonları, geçit töreni rotası üzerinde helikopterlerle uçuyor çünkü yerde devam etmek büyük sevinç patlaması nedeniyle imkansızdı" dedi.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

    Otobüs turunun iptal edilmesine rağmen coşkusunu yitirmeyen ve tarihi Plaza de la Republica Meydanı’nı dolduran Arjantinliler, ülkelerinin bayraklarını sallayarak marşlar söylediler.
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri
  • Arjantin'in Dünya Kupası kutlamalarında facianın eşiğinden dönüldü - Spor haberleri

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