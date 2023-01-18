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Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'te top koşturan isimlerden biri olan Rodrigo de Paul'un sevgilisi Tini Stoessel, bir itirafta bulundu. Ünlü güzelin konuşmasındaki Messi detayı dikkat çekti.

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  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nın sahibi olan Arjantin'de forma terleten ve kazanılan kupa sonrası büyük bir sevinç yaşayan Rodrigo'nun kız arkadaşı Tini Stoessel, yıldız oyuncu ile ilgili yaşadığı ilginç diyaloğu anlattı.
  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    SENİ SEVİYORUM MESSI!

    Stoessel, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." dedi.
  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    28 yaşındaki yıldız isimlerden biri olan Rodrigo de Paul, Dünya Kupası öncesinde ve sırasında Lionel Messi'ye destek olmak için yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.
  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    Arjantin'in kupa almasının ardından açıklama yapan Rodrigo De Paul, "Acıyla doğduk, acıyla büyüdük ama bu anı hiç unutmayacağız. Bence adil olan bizim kazanmamızdı. Son şampiyonu yenerek şampiyon olduk. Bu mutluluğu tarif edecek kelime yok!" ifadelerini kullanmıştı.
  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    Başarılı futbolcunun 25 yaşındaki Arjantinli şarkıcı olan kız arkadaşı Tini Stoessel'in Instagram'da 20 Milyon takipçisi bulunuyor.
  • Arjantin'in yıldız futbolcusunun sevgilisinden beklenmedik itiraf! Messi detayı şaşırttı!

    Rodrigo De Paul'un ise Instagram'da 11.1 milyon takipçisi var.

Haberi Hazırlayan : Melis Göroğulları
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