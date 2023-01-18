SENİ SEVİYORUM MESSI!

Stoessel, "Dünya Kupası partisinin ardından Rodrigo eve sarhoş geldi. Ona bebek gibi bakmak zorunda kaldım. Sakinleştirmeye çalıştım ve onu sevdiğimi söyledim. Bana, 'Ben de seni seviyorum Messi' dedi. Hiçbir şey anlamadım." dedi.