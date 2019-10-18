Kanal D ekranlarının uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'ın 527. bölüm fragmanları yayılandı. Son bölümde Tinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Onlardan para istiyor. Tunç'un arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden sustalısını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak Tunç ya da arkadaşına saplanıyor. Yeni bölümde Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci genç saklandığı yerde ekibimiz tarafından yakalanıyor. Suçlularla amansız bir savaşa giren ekibi bu hafta da büyük tehlikeler beklemektedir! Ekip, şebekeye ulaşabilecek mi? İşte Arka Sokaklar 527. bölüm fragmanı ve 526. bölüm özeti...

ARKA SOKAKLAR 526. BÖLÜM ÖZET

11 Ekim 2019 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 526. Bölümde ekip, uluslararası kaçakçılık şebekesinin hedefine giriyor!

Kaçakçılık şebekesi işlerine çomak sokan ekibi hedefine alıyor. Özellikle uyuşturucu trafiğine engel olan Engin Müdürü... Şebeke ile bağlantısı var sanılsın diye de, Engin Müdürün adına hesap açılıyor ve yüklü miktarda para transfer ediliyor. Bu hesaplar Savcı Ceyda'nın önüne düşüyor. Rıza Baba,Engin Müdür hakkında kanıt bulduğunu düşünen Ceyda'yı, işlem yapmaması için ikna etmeye çalışıyor. Bu sırada ekip, şebekenin tetikçisi Sait'in adresine ulaşıyor. Engin Müdür, Savcı Ceyda ve ekibimiz Rıza Baba önderliğinde operasyon planı yapıyor. Operasyon sırasında büyük bir çatışma yaşanıyor. Bu çatışmada Engin Müdür ve Savcı Ceyda vuruluyor. Sait yakalanıyor; fakat, ekip sıkıntılı bir durumun içine düşüyor.

Tekin ve Jennifer'in nişanı için koşuşturma başlıyor. Bu durumdan en çok Hüsnü ve Zeliş rahatsız oluyor. Jennifer'in teyzesi Rebeca, Hüsnü ve Çoban Ailesini içinden çıkılmayacak bir borç batağının içine sürüklüyor. Hüsnü, ne kadar olayı çözmek istese de bor 70.000 Tl olunca durum tıkanıp duruyor. Sürpriz bir teklif Çoban Ailesini biraz olsun rahatlatıyor.

Tunç arkadaşı ile gece durakta beklerken can sıkıcı bir olay gerçekleşiyor. Tinerci çocukların başındaki kişi Tunçlara sarıyor. Onlardan para istiyor. Tunç'un arkadaşı para yerine yemek ısmarlama teklif edince genç cebinden sustalısını çekiyor. Boğuşma sırasında bıçak Tunç ya da arkadaşına saplanıyor. Olay yerine gelen Mesut gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşıyor...

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM FRAGMANLARI

Arka Sokaklar 527. Bölüm Fragmanları yayında! Mesut, Tunç ve arkadaşına bıçakla saldıran tinerci çocukla karşı karşıya kalıyor!

Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci genç saklandığı yerde ekibimiz tarafından yakalanıyor. Ondan alınan istihbarat ile torbacıların başındaki kişiye de ulaşılıyor. Büyük çetenin küçük bir taşı olduğu görülen adam sorguya alınıyor. Ondan alınacak bilgiler ışığında uluslararası suç şebekesini ortaya çıkarmaya çalışan ekip büyük bir sıkıntıyla karşı karşıya kalıyor. Şebekenin avukatlığını yapan kadın takibe alınıyor. Onu takip eden kişi ise, Bahar... Şebekenin adamları avukatın takip edildiğini fark ediyorlar ve Bahar'a pusu kuruyorlar. Adamlar Bahar'ın arabasını yaylım ateşine tutuyorlar.

Tunç ve arkadaşına saldıran tinerci gencin akıbeti ne olacak? Mesut onu öldürecek mi? Ekip, şebekeye ulaşabilecek mi? Bahar, bu saldırıdan yara almadan kurtulabilecek mi?

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM 1.FRAGMANI

ARKA SOKAKLAR 527. BÖLÜM 2.FRAGMANI