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Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 561. son bölüm izle

Kanal D'nin fenomen dizisi Arka Sokaklar 561. son bölümü ile ekrana geldi.Son yılların en uzun soluklu dizisi olan Arka Sokaklar dizisinde her yeni bölümde yeni bir macera yaşanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler soruyor: Arka Sokaklar 563. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar...

Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 561. son bölüm izle

Arka Sokaklar dizisinin 561 son bölümü yayınlandı. Diziden yeni fragman ekrana geldi. Özcan'ın elindeki Tunç yaşıyor mu? Özcan, Mesut'tan almak istediği intikamı oğlu ile halletmek ister.

ARKA SOKAKLAR 562. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Bu yüzden kara planını harekete geçirir. Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar.

Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

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