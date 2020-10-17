Arka Sokaklar 562. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Arka Sokaklar 561. son bölüm izle

Arka Sokaklar dizisinin 561 son bölümü yayınlandı. Diziden yeni fragman ekrana geldi. Özcan'ın elindeki Tunç yaşıyor mu? Özcan, Mesut'tan almak istediği intikamı oğlu ile halletmek ister.

ARKA SOKAKLAR 562. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

— Kanal D (@KanalD) October 16, 2020

Bu yüzden kara planını harekete geçirir. Tunç'un koğuşundan aradığı Mesut, oğlunu kurtarabilmek için hızlı hareket eder. Cezaevine ulaştığında gördüğü manzara kendisini yıkar.

Oğlu ölümle pençeleşmektedir. Tunç hemen hastaneye kaldırılır. Mesut'un tek dileği vardır; o da, oğlu Tunç'un yaşamasıdır. Özcan ikinci plandadır. Tunç yaşayacak mı? Özcan, Mesut'tan intikamını alabildi mi? Mesut-Özcan arasındaki zıtlaşma nasıl bitecek?

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!