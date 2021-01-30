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Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 575. son bölüm...

Kanal D'nin ilgiyle takip edilen dizisi Arka Sokaklar, 575. yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Sevilen dizinin yeni bölümünde Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sardı ve oldukça heyecanlı anlar yaşandı. Peki merakla araştırılan Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Arka Sokaklar 575. son bölüm...

Arka Sokaklar dizisi 575. bölümü ile ekrana geldi. Başrollerinde Şevket Çoruh ve Özgür Ozan'ın yer aldığı dizinin yeni bölümleri Cuma akşamları Kanal D'de yayınlanıyor. Peki şimdiden merakla beklenen Arka Sokaklar 576. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ARKA SOKAKLAR 576. YENİ BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

ARKA SOKAKLAR 575. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır.

Servet’in ekibimize yaptığı şantaj, Rıza Baba’nın daha erken davranıp şantaj nedenini ortadan kaldırmasıyla boşa çıkar. İlk kozu boşa çıkan Servet sevk edildiği savcılıktan denetimli serbestlikle bırakılır.

Tehditleri ve şantajları işe yaramayan Servet bütün kozlarıyla ekibin etrafını sarıp, ortalığı toz duman etmeye kararlıdır. Hakan, Savcı Fahri’nin karşısına çıkıp ifadesini verir. Avukatı Başak’ta, Hakan’ın yanındadır.

Selin, ağrıların şiddetine dayanamamaktadır. Doktorun uyarılarını iyice kulak ardı edip, ilaçları çekirdek gibi almaktadır. Durumun ciddiyetini fark eden Mesut, kontrolü ele almaya çalışır.

Doktor da bu durumun hemen bitmesi için Selin’in ameliyat tarihini öne çeker. Ameliyat olabilmesi için Selin’in ilaçların dozunu aşmaması gerekmektedir.

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