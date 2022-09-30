ARKA SOKAKLAR FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?



İlyas'ın silah doğrulttuğu Pınar'ın yaşayıp, yaşamadığı merak konusu oluyor. Rıza Baba ve eşi Ayla, hastanede acı için bekleyişlerini sürdürüyor. Ekip ise, Caner ve dayısı İlyas'ın peşine düşüyor.



Yüzyıllara meydan okuyan, büyülü, kocaman bir şehir ; İstanbul. Ve bu şehrin her sokağını, herkes için daha güzel, daha ‘yaşanır’ bir yer yapmak uğruna her türlü kötülüğe ve sıkıntıya meydan okuyan yürekli polislerimiz…