        Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman?

        Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Son olarak 733. bölümüyle ekrana gelen dizinin 734. bölümü heyecanla bekleniyor. Birçok dizinin bu hafta yeni bölümleriyle ekranlara gelmemesinin ardından Arka Sokaklar'ın bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?" sorusunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, 734. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışı ve konuya dair detaylar...

        Giriş: 02.01.2026 - 15:31 Güncelleme: 02.01.2026 - 15:31
        Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 733. bölümüyle geçtiğimiz hafta cuma günü ekrana geldi. Bu hafta ise 734. bölümün yayınlanması bekleniyordu. Ancak polisiye dizi 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken “Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?” sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler dizinin yeni bölüm tarihine çevrildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

        ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?

        Yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.

        Arka Sokaklar dizisi de bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyecek. 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışına göre, saat 20.00’de Pi'nin Yaşamı filmi sinemaseverlerle buluşacak.

        ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

        Arka Sokaklar dizisinin 734. bölümünün, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı izleyici karşısına çıkması bekleniyor.

        Yayın tarihiyle ilgili yeni bir gelişme olması durumunda detaylar haberimizde yer alacak.

        2 OCAK 2026 KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Yabancı Damat

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Pi'nin Yaşamı

        22:45 300 Spartalı

        00:45 Pi'nin Yaşamı

        02:30 Poyraz Karayel

        04:30 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ARKA SOKAKLAR 733. BÖLÜM ÖZETİ

        Adem serbest bırakılır. Ama bundan sonra Candan’ın gözü üzerinde olacaktır.

        Ali, Efe’ye ulaşamaz. Cevher çocuğu alıkoymuştur. Tüm ekip Efe’yi kurtarmak için seferber olur.

        Ali ise bu durumdan kendini sorumlu tutmaktadır ve sorunu kendi yöntemleriyle çözecektir.

        *Görseller Kanal D'den alınmıştır.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
