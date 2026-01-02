Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar 733. bölümüyle geçtiğimiz hafta cuma günü ekrana geldi. Bu hafta ise 734. bölümün yayınlanması bekleniyordu. Ancak polisiye dizi 2 Ocak 2026 Kanal D yayın akışında yer almadı. Hal böyleyken “Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok?” sorusu dizinin sıkı takipçileri tarafından gündeme taşındı. Yayın akışındaki değişiklik sonrası gözler dizinin yeni bölüm tarihine çevrildi. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?