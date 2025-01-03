Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu? Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi, her Cuma akşamı izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerinde Zafer Ergin, Hüsnü Çoban, Şevket Çoruh ve Oya Okar gibi isimlerin yer aldığı dizinin bu akşam ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Polisiye türldeki yapımın sıkı takipçileri Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok sorularına yanıt arıyor. 696. bölümü beklenen yapım için 3 Ocak Kanal D yayın akışı kontrol ediliyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bu akşam yayınlanacak mı? İşte, 3 Ocak 2025 Kanal D yayın akışı ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar…
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu, neden yok soruları dizinin sıkı takipçileri tarafından yanıt arıyor. Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği dizi, son olarak 695. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 19 sezondur ekran macerasını sürdüren polisiye türdeki yapımın yeni bölümü 3 Ocak 2025 Kanal D yayın akışında yer almadı. Bunun üzerine ‘’Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak, bu akşam var mı, yok mu?’’ soruları yanıt aramaya başladı. Yeni bölüm tarihi için araştırmalar sürüyor. İşte, Arka Sokaklar 696. Bölüm tarihi hakkında detaylar…
ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM VAR MI, YOK MU?
3 Ocak 2025 Kanal D akışına göre Arka Sokaklar dizisi, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek.
Yayın akışına göre, dizi saatinde Çok Güzel Hareketler 2 "EN İYİLER" izleyici karşısına çıkacak. Saat 21.00’de ise Rtük Belgesel yayınlanacak.
ARKA SOKAKLAR NEDEN YOK, YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Genellikle yılbaşı haftası dizi çekimlerine ara veriliyor. Bu sebeple kanallar, yeni yılın ilk haftasında dizilerin yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Buna göre, Arka Sokaklar dizisinin 696. bölümünün 10 Ocak Cuma günü seyircisi ile buluşması bekleniyor.
3 OCAK 2025 CUMA KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:15 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2 "EN İYİLER"
21:00 Rtük Belgesel
00:15 Pek Yakında
02:00 Sar Başa
04:15 Kuzey Güney
ARKA SOKAKLAR 695. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Yapımcılığını D Media’nın üstlendiği her cuma akşamı yeni bölümleriyle ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin 695’inci bölümünün özeti şöyle;
Yasa dışı bahis çetesinin elebaşı Bedo, gençleri çeteye dahil ederek illegal işlerinde kullanmaktadır.
Bedo rakibi Ilgaz’ın restoranına bir saldırı planlar. Bu görev gençlerden Kartal ve Mehmet’e verilir.