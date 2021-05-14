Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar bu akşam neden yok? Sorusu dizinin hayranları tarafından merak konusu oldu. İşte Arka Sokaklar 590. bölümüyle ilgili ayrıntılar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Arka Sokaklar 590. bölümü Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bu hafta ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü haftaya yine aynı gün ve saatinde izleyicisi ile buluşacak.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Rıdvan ve diğer örgüt üyelerinin soruşturmalarını yürütmek üzere Mesut, arazi görevine gönderilmiştir. Selin, Mesut’un bu ani gidişi nedeniyle oldukça endişelidir. Faruk ise, Giray Pamiroğlu cinayetinin aydınlanmasına ilişkin Selin’e birkaç soru sorar.