İlgiyle takip edilen dizi Arka Sokaklar'ın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar final yapacak mı?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Televizyona yapımların yavaş yavaş sezon finali yapmaya başladığı bu dönemde Arka Sokaklar dizisi ile ilgili de final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik ve Merve Oflaz gibi oyuncuların geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalandığının açıklanmasının ardından sette gerilimli günler yaşanmıştı.

Set ekibinin salgına rağmen çekimlere devam ettiği bugünlerde sezon finali tarihi ise merak edildi. Arka Sokaklar'ın bu sezonki son 4 bölümü çekiliyor. Dizinin Mayıs sonu sezon finali yapması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 16. SEZON YAYINLANACAK MI?

15.sezonuna mayıs ayının sonunda veda etmesi beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonda da ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 16. sezonu ile eylül ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Dizi 16. sezonu ile yine Kanal D ekranlarında cuma günleri sevenleri ile buluşmaya devam edecek.