Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Arka Sokaklar final mi yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman final yapacak? Final tarihi...

Kanal D'nin kült haline gelen dizisi Arka Sokaklar, bu yıl 15. sezonunu yaşıyor. Heyecan ve maceranın iç içe geçtiği dizinin ne zaman final yapacağı ile ilgili ise meraklı arayışlar devam ediyor. İşte konuyla ilgili son durum...

Arka Sokaklar final mi yapıyor? Arka Sokaklar ne zaman final yapacak? Final tarihi...

İlgiyle takip edilen dizi Arka Sokaklar'ın final tarihi sosyal medyada merak konusu oldu. Peki Arka Sokaklar final yapacak mı?

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ YAPIYOR?

Televizyona yapımların yavaş yavaş sezon finali yapmaya başladığı bu dönemde Arka Sokaklar dizisi ile ilgili de final iddiaları ortaya atıldı. Dizinin kadrosunda yer alan Yüsra Geyik ve Merve Oflaz gibi oyuncuların geçtiğimiz günlerde Covid-19 salgınına yakalandığının açıklanmasının ardından sette gerilimli günler yaşanmıştı.

Set ekibinin salgına rağmen çekimlere devam ettiği bugünlerde sezon finali tarihi ise merak edildi. Arka Sokaklar'ın bu sezonki son 4 bölümü çekiliyor. Dizinin Mayıs sonu sezon finali yapması bekleniyor.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİ 16. SEZON YAYINLANACAK MI?

15.sezonuna mayıs ayının sonunda veda etmesi beklenen Arka Sokaklar dizisinin yeni sezonda da ekrana gelmesi bekleniyor. Dizinin 16. sezonu ile eylül ayında yayın hayatına başlaması bekleniyor. Dizi 16. sezonu ile yine Kanal D ekranlarında cuma günleri sevenleri ile buluşmaya devam edecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son Yaz dizisi oyuncuları isimleri ve yaşları! Son Yaz dizisi konusu nedir? İşte Son Yaz oyuncu kadrosu
TELEVİZYONSon Yaz dizisi oyuncuları kimler?
Arka Sokaklar oyuncuları kim? Arka Sokaklar konusu ve dizinin karakterleri
TELEVİZYONArka Sokaklar oyuncuları kim?
Payitaht Abdülhamid oyuncuları kim? İşte Payitaht Abdülhamid oyuncu kadrosu ve hikayesi
TELEVİZYONPayitaht Abdülhamid oyuncuları tam kadro!
Güldür Güldür oyuncuları isimleri ne? Güldür Güldür Show yeni sezon oyuncuları kimler?
TELEVİZYONGüldür Güldür Show oyuncuları kim?
Bozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir? Bozkır Aslanı Celaleddin dizisi konusu nedir? İşte oyuncu kadrosu
TELEVİZYONBozkır Arslanı Celaleddin oyuncuları kimdir?
Kırmızı Oda oyuncuları dizideki ve gerçek isimleri! İşte konuk oyuncularıyla Kırmızı Oda oyuncu kadrosu
TELEVİZYONKırmızı Oda oyuncuları kimler?
Temizlik Benim İşim kim kazandı? 21 Mayıs bugün Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? AÇIKLANDI!
TELEVİZYONTemizlik Benim İşim kim kazandı?
İntikam filmi oyuncuları kimler? İntikam filmi konusu nedir?
TELEVİZYONİntikam filmi oyuncuları kimler?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 21 Mayıs Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada kim kazandı?
Doya Doya Moda All Star kim elendi? 21 Mayıs Doya Doya Moda All Star kim birinci oldu?
TELEVİZYONDoya Doya Moda All Star kim elendi?