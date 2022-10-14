Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncu kadrosu

Arka Sokaklar yeni sezon oyuncuları belli oldu. Uzun bir aranın ardından ekranlara 17. sezonuyla geri dönecek. 14 Ekim Cuma akşamı yani bugün yayın hayatına başlayacak Arka Sokaklar'ın oyuncularını bir araya getirdik. İşte Arka Sokaklar oyuncu kadrosu...

ABONE OL
  • Arka Sokaklar oyuncuları kimler? 17. yeni sezon Arka Sokaklar oyuncu kadrosu

    Yapımını Erler Film’in üstlendiği, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar 17’nci sezonuyla ekranlara dönüyor. Peki, Arka Sokaklar yeni oyuncuları kimler? İşte 17. yeni sezon Arka Sokaklar oyuncu kadrosu...
  • Arka Sokaklar oyuncuları kimler? 17. yeni sezon Arka Sokaklar oyuncu kadrosu

    ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

    Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu’nun paylaştığı Arka Sokaklar; Cansın Çekili, Batuhan Ekşi, Sebahat Kumaş, Cem Uçan ve Nuray Hüseynova’yı da kadrosuna kattı. 
  • Arka Sokaklar oyuncuları kimler? 17. yeni sezon Arka Sokaklar oyuncu kadrosu

    ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON KONUSU 

    Tunç’un içerisinde olduğu aracın yanması ekibimizde tansiyonları yükseltecektir.

    Piyasaya çok tehlikeli yeni bir uyuşturucu sürülür ekibimiz bu uyuşturucunun kaynağını araştıracak ve piyasadan kaldırmaya çalışacaktır. Uyuşturucu baronu Kadem’in getirttiği mallar ardı ardına baskına uğrar. Kadem, aldığı haber karşısında ekibimizden birinden intikam alacaktır.

    Doktor Ragıp, hastanede saldırıya uğrar ve memurların yardımıyla kurtulur.  Şikayetçi olmaz fakat saldırganın tekrardan bir planı vardır. Doktor Ragıp’ı ciddi bir tehlike bekler.

    Hande, eşi Hamit’e boşanma davası açıp uzaklaştırma kararı aldırmıştır. Hamit, Hande ve Ayaz’ı rahat bırakmayacaktır. Suriyeli Amina, babasının ölümünün ardından kızıyla beraber yalnız kalmıştır. Bir yandan işsizlik bir yandan mahallesinden komşu olan Şahin’in planları Amina’nın başına dert açacaktır.

    Nazike kendisine miras kalan arazinin parasıyla çoban ailesini tatile götürmek ister. Biletleri alır ama tatilde çoban ailesinin başına beklemedikleri işler açılacaktır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.