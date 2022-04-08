Yapımı Erler Film’in, yapımcılığını Türker İnanoğlu’nun üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un kaleme aldığı Arka Sokaklar, 16. sezonuyla yayın hayatına devam ediyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi her cuma akşamı izleyicisi ile buluşuyor. İşte Arka Sokaklar dizisi 622. son bölüm izleme linki...