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Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! 17 Haziran Kanal D ile Arka Sokaklar 632. son bölüm izle

Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisi son bölümü ile izleyiciyle buluştu. Yaklaşık 16 senedir devam eden televizyon tarihinin en uzun dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar 632. son bölümü yayınlandı. Başarılı oyuncu kadrosu ve ilgi çekici senaryosu ile Arka Sokaklar her cuma Kanal D ekranlarında yayınlanmaya devam ediyor. İşte 17 Haziran Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar 632. son bölüm...

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    Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! 17 Haziran Kanal D ile Arka Sokaklar 632. son bölüm full izle

    İlk bölümü 31 Temmuz 2006 yılında yayınlanan Erler Film imzalı Arka Sokaklar 632. son bölümü yayınlandı. Senaryosunu Ozan Yurdakur ve Sinan Yurdakul'un kaleme alırken yönetmen koltuğunda ise Orhan Oğuz oturuyor. Arka Sokaklar sezon finalini kaçıranlar yeniden izlemek isteyenler Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz...
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    Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! 17 Haziran Kanal D ile Arka Sokaklar 632. son bölüm full izle

    ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM İZLE!

    Arka Sokaklar 632. bölüm tek parça izleme ekranı, diziyi kaçıranlar ve tekrar izlemek isteyenler için erişime açıldı. Arka Sokaklar son bölüm izlemek için Kanal D'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.
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    Arka Sokaklar son bölüm yayınlandı! 17 Haziran Kanal D ile Arka Sokaklar 632. son bölüm full izle

    ARKA SOKAKLAR 632. BÖLÜM ÖZETİ

    Engin’in kızı Gönül, ölen annesinden kalan mirasa konmak isteyen Sezai isimli bir tefecinin elindedir. Genç kızın Antalya uçağına binmediğini öğrenen Engin, kızın sevgilisi Deniz’in peşine düşer. Bu sırada Gönül canı pahasına da olsa kaçmaya çalışacaktır.

    Ekibimiz Baki isimli bir torbacının izini sürer. Torbacının adresine ulaşan ekibimiz eve gittiğinde adamın ailesinin de bağımlı olduğunu görür. Ekibimiz bu ortamdan Baki’nin küçük oğlunu kurtarır. Oğlunu elinden alanların peşine düşen Baki, ekibimizden birinden intikam alacaktır.

    Pınar’a ve Caner’e bir türlü ulaşamayan Ayla telaşlanmaya başlar. Durumdan şüphelenen ekibimiz genç çifti kontrol etmek için Caner’in evine doğru yola çıkar. Villaya vardıklarında karşılaştıkları sahne tansiyonların yükselmesine neden olacaktır.

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