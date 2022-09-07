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Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu?

Arka Sokaklar yeni sezon tarihi dizi severler tarafından araştırılıyor. Kanal D ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Arka Sokaklar, 17. sezonu ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Arka Sokaklar 17. yeni sezon fragmanı dizinin takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Arka Sokaklar 17. sezon tarihi hakkında merak edilenler...

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  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu, fragman yayınlandı mı?

    Ekranların en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar yeni sezon tarihi araştırılıyor. Yapımcılığını Erler Film’in üstlendiği, yönetmenliğini Orhan Oğuz’un yaptığı, senaryosunu Ozan Yurdakul ve Sinan Yurdakul’un yazdığı Arka Sokaklar dizisi 17. sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte konuya ilişkin ayrıntılar...
  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu, fragman yayınlandı mı?

    ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

    Arka Sokaklar 17’nci sezonunun yayın tarihi henüz belli olmadı. Yeni sezon çekimleri başlayan dizinin fragmanı yayınlandığında yeni sezon tarihi belli olacak. Arka Sokaklar dizisinin eylül ayının ikinci haftası başlaması bekleniyor.
  • Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? Arka Sokaklar 17. sezon tarihi belli oldu mu, fragman yayınlandı mı?

    ARKA SOKAKLAR'DA ŞOK AYRILIK!

    Türk televizyon tarihinin en uzun dizilerinden olan Arka Sokaklar dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Mesut Komiser'e hayat veren Şevket Çoruh diziden ayrıldığı açıklandı.

    Şevket Çoruh sosyal medya hesabından "Hoşça kal Mesut" başlıklı veda yazısı kaleme aldı. Çoruh "16 sezon 632 bölüm boyunca Arka Sokaklar’da koştum, kaçtım, kovaladım. Mesut'la son dakikaya kadar ter döktüm. Bugün bu yolun sonundayım. Başta yapımcımız Sayın Türker İnanoğlu'na, yıllarca omuz omuza çalıştığım kamera önü ve arkasındaki ekibimize, yayında ve yapımda emeği geçmiş herkese ve ekranda binlerce saat göz göze baktığımız seyircimize teşekkürler." sözleriyle diziye veda etti.

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