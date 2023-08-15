Haberler Gündem Arka Sokaklar yeni sezonu ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu?

Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? Arka Sokaklar dizisinde yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, geçtiğimiz sezon yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi yaşaması nedeniyle ekranlara ara vermişti. Bu noktada, Arka Sokaklar yeni sezon tarihi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar Habertürk Giriş: 15.08.2023 - 14:08 Güncelleme: 15.08.2023 - 14:08 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile ekranlara ara veren dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar

2 Şurada Paylaş!







ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yapımcı Sayın Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arası vermişti. Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin 18. sezonundan ilk teaser geldi. Bu gelişme sonrası ise yeni sezon tarihi merak konusu oldu.