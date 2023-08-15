Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Arka Sokaklar dizisinde yeni sezon tarihi için geri sayım sürüyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizi, geçtiğimiz sezon yapımcısı Türker İnanoğlu'nun sağlık problemi yaşaması nedeniyle ekranlara ara vermişti. Bu noktada, Arka Sokaklar yeni sezon tarihi de en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, Arka Sokaklar'ın yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar
Kanal D ekranlarında yayınlanan Arka Sokaklar dizisinin yeni sezon tarihi en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Geçtiğimiz sezon Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile ekranlara ara veren dizinin yeni sezon tarihi merak konusu oldu. Peki, Arka Sokaklar yeni sezon tarihi belli oldu mu? İşte detaylar
ARKA SOKAKLAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar, yapımcı Sayın Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı sebebi ile bir süre sağlık arası vermişti.
Yapımını Erler Film'in üstlendiği, 17 sezondur ekrana gelen Arka Sokaklar dizisinin 18. sezonundan ilk teaser geldi. Bu gelişme sonrası ise yeni sezon tarihi merak konusu oldu.
ARKA SOKAKLAR 18. SEZON TARİHİ BELLİ OLDU MU?-
Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Ozan Çobanoğlu'nun paylaştığı Arka Sokaklar yeni sezon tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak sevilen dizinin eylül ayında yeni bölümleriyle ekranlara gelmesi bekleniyor. Arka Sokaklar 18. sezon yayın tarihi ile ilgili kanaldan açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
YENİ SEZONDA DİZİYE KATILACAK İSİMLER KİMLER?
Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna 4 yeni oyuncu dahil oldu.
Fenomen dizinin başrol kadrosuna Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu da katıldı.
Üstündağ "Sado", Hasan Denizyaran "Komiser Kadir", Cansu Fırıncı "Komiser Ünal", Sinem Reyhan Kıroğlu ise "Komiser Yardımcısı Birce" karakterlerine hayat verecek.