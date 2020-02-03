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Arkadaşa doğum günü mesajları kısa, uzun ve komik! İşte en güzel doğum günü mesajları ve sözleri hbrt

Arkadaşa doğum günü mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Arkadaşa doğum günü mesajları kısa, uzun, komik gibi seçenekler ile gönderilebilir. Tamamen sizin arkadaşınız ile aranızdaki ilişkiye bağlıdır. İşte 2020 yılına özel en güzel arkadaşa doğum günü mesajları ve sözleri

arkadaşa doğum günü mesajları

Çocukluktan bugüne kurulan samimi arkadaşlıklara herkes özenmiştir. Hep böyle arkadaşlıklar olsun, böyle arkadaşlıklar yaşansın istemiştir herkes. Bu tarz arkadaşlıklar yaşayan insanlar ise bu tür özlemlerinin değerlerini bildikleri için arkadaşlık bağlarını daha güçlü tutmuşlardır. Doğum günü gibi özel günlerde arkadaşa doğum günü mesajları göndermek onun en mutlu olacağı şeylerden biridir. 

Arkadaşa Doğum Günü Mesajları 2020

Yeni yaşın dilediğin tüm güzellikleri, beklemediğin sürprizlerle getirsin. Mutlu yıllar canım arkadaşım…

“Dost düğünde halaya, ölümde tabuta omuz verendir” derler. Sen benim için candan bir dostsun ve hep öyle kalacaksın. İyi ki varsın ve iyi ki doğdun doğum günün kutlu olsun arkadaşım.

Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım. Allah hep gönlüne göre versin mutlu yıllar.

Riya ile paranın padişahı değiliz biz. Parçalanmış gönül hırkalarını yamar giyeriz biz. Arkadaşlarla ağlar arkadaşlarla güleriz biz. Canım arkadaşım nice mutlu yıllara…

Bugün belki de çok kişiden doğum günü mesajı alacaksın, ancak şu an okuduğun en farklısı çünkü tümüyle sevgiyle yazılmış bir mesaj. İyi ki varsın…

Dikkat! Bu mesaj sevgi, neşe ve iyi dilek içermektedir. Bir dakika için yaşamın ve seni düşünen birinin olduğunun sevincini hisset ve mutlu ol! Bu mutluluğun her zaman sürsün. İyi ki doğdun. Nice mutlu yaşlara…

Kilometrelerce uzaklıklara gizlenmiş olsa da dostluğumuz aynı gökyüzünü paylaştığımız sürece dostuz. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım…

Gülmek senin tutkun olsun, eğer bir gün ağlarsan, o da sevinçten olsun, bugünün dünden, yarının da bugünden güzel olsun. Doğum günün kutlu olsun. Canım arkadaşım…

Arkadaş kış ortasında yaz getiren, dost çöl ortasında suyunu paylaşandır. Sen benim canım dostumsun. İyi ki doğdun, nice mutlu yıllara.

Dostluk, mantar yemeği gibidir. Zehirli veya zehirsiz olup olmadığı ancak yendikten sonra belli olur. Sen benim için harika bir dost olduğunu belli ettin her zaman. İyi ki doğdun dostum.

Sıradan bir arkadaş, sizi asla ağlarken görmez. Gerçek arkadaşın omuzları, sizin gözyaşlarınızdan sırılsıklam olmuştur. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım…

Kimsesiz zamanların yalnızlığında, aydınlık diyarların masalsı görüntülerinde, küçük bir çocuk yüreğinin annesine olan sevgisi değerinde bir merhaba arkadaşım. Doğum günün kutlu olsun.

Ben arkadaş gözü göremezsem bu gözlerim nemdir benim. Arkadaşımı duymayan kulakları neyleyim. İyi ki varsın arkadaşım nice yaşlara…

Dost vurulunca değil unutulunca kahrından ölürmüş. Biz dostlarımızı kır çiçekleri gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi yüreğimizde saklarız. Doğum günün kutlu olsun.

Canım arkadaşım iyi ki doğdun. Sağlık, başarı, aşk, mutluluk kısacası hak ettiğin her şey yeni yaşında seninle olsun.

Zaman gelir yollarına kar yağar, etrafını hüzün bulutları sararsa, ne zaman bir arkadaşa ihtiyaç duyarsan arkadaş olabildiğim kadar buradayım. Doğum günün kutlu olsun dostum…

Dostlar arasına hasret uçurumu girdiğinde, yıldızlarla vuslat köprüsü kurduk yürekten yüreğe. Gönlümüzün hasret günlüğüne unutmayı ve unutulmayı hiç yazmadık nice mutlu yıllara güzel arkadaş…

Hayata değer bir yaşam, sevmeye değer bir aşk, dostluğa değer bir arkadaşlıktan asla vazgeçme. Ne eksik ne fazlasını ara ve seni üzenle asla uğraşma! Doğum günün kutlu olsun.

Gülerken herkes eşlik eder, ya ağlarken. Başarılara herkes ortak olur, ya yenilgilere. Öyle bir dost edin ki; kötü gün kapını çalınca kapıya seninle beraber baksın. Doğum günün kutlu olsun, canım arkadaşım.

Sen gülerken yanındakilerde güler ama ağlarken yalnız ağlarsın onun için öyle bir ağaca yaslan ki asla yıkılmasın öyle bir dost edin ki seni asla bırakmasın. Doğum günün kutlu olsun, dostum.

Dost deniz kenarındaki taşlara benzer. Önce tek tek toplarsın sonra birer birer denize atarsın ancak bazılarına kıyamazsın. İşte sen o kıyamadıklarımdansın. Mutlu yıllara, nice güzel yaşlara…

Dost dediğin yürekten sever, sermayesini dostluğa sarf eder, böyle güzel sevgiler dünyalara değer, dünyalara değecek dostuma yürekten sevgiler. Nice mutlu yıllara…

Koca bir çölde kum tanesi olmak ya da okyanusta su damlası, ama en güzeli milyonlarca insan arasında senin arkadaşın olmak. Nice mutu yaşlara arkadaşım…

Ürkek başladığımız şeyler gün olup vazgeçilmez olunca bir bakışta sevgiyi yakalıyorsak, kendimizi coşkulu, güçlü, tutkulu hissediyorsak desene arkadaş biz dostuz. Canım dostum iyi ki doğdun…

Gerçek arkadaşı olmamak, yalnızlığın en kötüsüdür. İyi ki varsın arkadaşım, iyi ki doğdun nice yaşlara…

Gönüller birdir dünyalar ayrı olsa da. Arkadaşlıklar, sevgiler, aşklar yalan olsa da umurumda değil dünya yansa da biz dostu unutmayız dost uzakta olsa da. Doğum günün kutlu olsun.

Yaşam gülmeyi, sevgi hak etmeyi, vefa unutmamayı, dostluk sadık kalmayı bilenler içindir. Doğum günün kutlu olsun canım arkadaşım.

Arkadaşlık ağlamaksa, yüreğindeki acıyı paylaşmaksa, üzüldüğünde sıcacık bir kucaksa ve arkadaşın için ateşe atılmaksa dünya durana dek arkadaşımsın. Doğum gününü en içten dileklerimle kutlarım…

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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