Arkadaşın hain planı! 'Sahte polis' çetesiyle gasbetti 0:00 / 0:00

DHA

İzmir'den İstanbul'a misafir olarak gelen 3 arkadaşını, kendilerine polis süsü veren 2 şüpheliyle birlikte gasp etti. 'Sahte polisler'in çakar tertibatlı araçları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Üç şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, 3 Kasım 2020 tarihinde Kağıthane Ortabayır Mahallesi Mayıs Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç., İzmir'den Mahmut A.'nın yanına misafirliğe geldi. misafirlerin üzerinde 4 bin euro olduğunu öğrenen Mahmut A.'nın sıra dışı planını devreye soktu.

Otomobil ile gezintiye çıkan Mahmut A.'nın da içinde olduğu 4 kişi, arkalarındaki çakar tertibatlı bir arabanın 'dur" ihtarı yapması ve havaya iki el ateş açması üzerine otomobilden indi. Sahte polis kılığına giren şüpheliler Gürol D. (37) ve Ertuğrul M. (32),diğer otomobildeki dört kişiye sahte polis kimliği göstererek üst araması yaptı. Şüpheliler uyuşturucu madde ihbarı aldıklarını ve Emre K.'nın üzerinde ki 4 bin euroyu kontrol etmek amacıyla karakola götüreceklerini söyleyerek gasp etti. Şüpheliler, Mahmut A.'yı da gözaltına alacağını belirterek otomobillerine bindirip götürdü.

ARKADAŞIMIZ GÖZALTINA ALINDI DİYEREK POLİSE GİTTİLER

Olay üzerine Emre K., Okan A. ve Cebrail Ç., en yakın karakola gitti. Mahmut A.'nın gözaltına alınmadığını öğrenen üç arkadaş, gasp edildiğini ve sahte polislerin Mahmut A.'nın arkadaşı olduğunu öğrendi. Şaşkına uğrayan üç arkadaş, Mahmut A.'dan şikayetçi oldu.

İKAMETLERİNDE KISKIVRAK YAKALANDILAR

Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin adreslerini tespit etti. Şüpheliler Mahmut A.'nın 9, Gürol D.'nin 11 ve Ertuğrul M.'nin 13 suç kaydı olduğu öğrenildi. İkamet ettikleri adreste kıskıvrak yakalanan şüphelilerden çok sayıda polis rozeti, sahte basın kartı, cop, tabanca, elektroşok, siren, çakar ve telsiz ele geçirildi. Üç şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelilerin sahte polis otosu ile mahalleye giriş anları güvenlik kameralarına yansıdı.