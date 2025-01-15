Arkadaşlarını darp edip kaçırmak istediler!
İstanbul Esenyurt'ta 3 şüpheli, arkadaşlarını darp edip kaçırmak istedi. Dehşete düşüren olayda saldırıya uğrayan M.A. son anda kurtulmayı başardı. Şüpheliler de kısa süre sonra yakalandı
Esenyurt'ta, bir kişinin darp edilip kaçırılmak istenmesiyle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.
AA'da yer alan habere göre 13 Ocak gecesi sokakta yürüyen M.A. otomobille yanına yaklaşan kişilerce kaçırılmak istendi.
Direnmesi üzerine M.A'yı darp eden ve telefonunu alan şüpheliler otomobille bölgeden uzaklaştı. Polis merkezine giden M.A'nın şikayeti üzerine inceleme başlatıldı.
YAKALANDILAR, ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliğince kimlikleri belirlenen Ramazan G. (24), Oğuz Can S. (24) ve 18 yaşından küçük Y.Ş. yakalanıp, gözaltına alındı.
Polis ekipleri, M.A. ile şüphelilerin ayrı ayrı gittikleri müzikholde aynı kıza ilgi göstermesi nedeniyle aralarında tartışma çıktığını belirledi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, "kasten yaralama" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.