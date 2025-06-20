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        Haberler Gündem Güncel Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü! | Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!

        Denizli'de kahreden bir kaza meydana geldi. Kentin Merkezefendi ilçesinde yaşayan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarını uğurlarken dengesini kaybedip 5.kattaki evinin balkonundan düştü. Genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.06.2025 - 14:23 Güncelleme: 20.06.2025 - 14:23
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        Arkadaşlarını uğurlarken 5.kattan düştü!
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        Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaşadığı 5'inci kattaki dairenin balkonundan zemine düşen, 29 yaşındaki Esra Ekinci hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre feci kaza önceki gece saat 03.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Kayaköy Toplu Konutları'nda meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre; emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte bir mekanda eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü.

        DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

        Arkadaşları uğurlamak için apartmanın beşinci katındaki dairesinin balkonuna çıkan genç kadın, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek kanlar içinde kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        PSİKOLOJİ ÜZERİNE PAYLAŞIMLARIYLA BİLİNİYOR

        Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Emlak ve psikoloji üzerine sosyal medyadan paylaştığı videolarla tanınan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Adli Tıp morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

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        #haberler
        #Denizli
        #Esra Ekinci
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