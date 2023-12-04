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        Haberler Gündem 3. Sayfa Arkadaşlarının yanına giderken otobüs çarptı

        Arkadaşlarının yanına giderken otobüs çarpan Rabia hayatını kaybetti

        Nevşehir'de, arkadaşlarının yanına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan 25 yaşındaki Rabia Kepenek'e yolcu otobüsü çarptı. Feci kazada Kepenek, olay yerinde hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 12:35 Güncelleme: 04.12.2023 - 12:35
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        Arkadaşlarının yanına giderken otobüs çarptı
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        Nevşehir'de yolun karşısına geçerken otobüs çarpan Rabia Kepenek (25), yaşamını yitirdi.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Avanos ilçesi yakınlarında meydana geldi. Rabia Kepenek, otomobiliyle Avanos ilçesine gitmek için yola çıktı.

        ARKADAŞLARININ YANINA GİTMEK İSTEDİ

        İddiaya göre. Kepenek kendisini telefonla arayan arkadaşlarıyla buluşmak için aracını sağ şeride çekerek, beklemeye başladı.

        Başka bir araçla yolun karşı tarafına gelen arkadaşlarının yanına gitmek isteyen Rabia Kepenek'e, yolun karşısına geçtiği sırada M.K. idaresindeki yolcu otobüsü çarptı.

        OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Rabia Kepenek'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Kepenek'in cenazesi, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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