HABERTURK.COM

Fransız otomotiv üreticisi Renault'un SUV-coupe modeli Arkana'ya yeni güç seçenekleri eklendi. Yapılan açıklamaya göre, E-Tech 145 hibritin yanı sıra 12V mikro hibrit 1.3 TCe 160 benzinli motor da Arkana'da tercih edilebilecek.

Geçtiğimiz Mart ayındaki dünya lansmanından bu yana Avrupa’da 10 binden fazla alıcı bulan modelin 1.2 kWh 230 V batarya ile donatılmış hibrit seçeneğinde, fişe takmayı gerektirmeksizin elektrik enerjisinin elde edildiği belirtildi.

Elektrikli modda WLTP standartlarında şehirdeki sürüş süresinin yüzde 80’ine ulaşılabildiği kaydedilen otomobilin, Formula 1 araçlarından uyarlanan E-Tech teknolojisi sayesinde, aracın 100 kilometrede 4.8 litre yakıt tükettiği belirtildi.

Renault Arkana'da aynı zamanda tüm TCe 140 ve160 motorlarla birlikte yeni bir özellik olan Sailing Stop işleviyle sunuluyor. Multi-Sense ile (my sense veya eco modu) etkinleştirilip devre dışı bırakılabilen bu işlevin, 30 ve 140 km/sa hızları arasında aracı rölantiye alarak CO2 emisyonunu 4 gram daha azalttığı aktarıldı.