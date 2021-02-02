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Mısır'da 2 bin yıllık altın dilli mumya keşfedildi

Mısır'ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Antik Kenti'nde bulunan 16 mezarda arkeolog Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen arkeolojik çalışmalar sonucunda 2 bin yıllık altın dilli mumya keşfedildi

Arkeologları şaşırtan keşif... Altından dili var! - Haberler
Arkeologları şaşırtan keşif... Altından dili var!
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DHA

Mısır'da 2 bin yıl öncesine dayanan bir mumya bulundu.

DHA'nın haberine göre Mısır'ın İskenderiye şehrinde yer alan Taposiris Magna Antik Kenti'nde, arkeolog Kathleen Martinez liderliğinde yürütülen arkeolojik kazılarda, altından bir dile sahip 2 bin yıllık bir mumya tespit edildi.

Dikkat çeken keşif, Antik Mısır'da Ölüm Tanrısı Osiris'e ve hem eşi hem de kız kardeşi Antik Mısır Tanrıçası Isis'e adanmış tapınakları içeren bir kompleks olan Taposiris Magna'daki 16 mezarlığın birinde bulundu.

ÖBÜR DÜNYADA DA KONUŞABİLMESİ İÇİN YERLEŞTİRİLDİĞİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada altın dilin, mumyalayıcılar tarafından ölen kişinin öbür dünyada konuşabilmesi için yerleştirildiğinin tahmin edildiği belirtildi.

Açıklamada, mumyanın hayattayken bir tür konuşma engeli olup olmadığı veya dilin neden özellikle altından yapıldığı konusunda net bir bilginin olmadığını kaydedildi.

Bölgede yer alan neredeyse 2 bin yıl öncesine dayanan diğer 15 mezarlıktaki bir mumyada vücudunun çoğunu kaplayan ve gülümserken onu başlıkla tasvir eden bir ölüm maskesinin yer aldığı ifade edildi.

Kazıda, 2 mumyanın da yanında kendileri ile birlikte gömülmüş birer parşömenin de keşfedildiği belirtildi.

Öte yandan yürütülen kazı çalışmalarında, mezarlıklara gömülü mumyaların görünüşlerini tasvir eden ve iyi korunmuş birkaç heykelin de keşfedildiği kaydedildi.

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