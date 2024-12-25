Armada Gıda halka arz tarihi ve hisse fiyatı: Armada Gıda halka arz ne zaman, kaç lot verir, hangi bankalarda var?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arzına onay verdi. Armada Gıda halka arz talep toplama tarihleri de belli oldu. Üç gün sürecek halka arzda 40 TL hisse fiyatından talep toplayacak olan şirket, toplamda 54 milyon 996 bin lot dağıtımı yapacak. Peki, Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte Armada Gıda halka arz tarihi, hisse fiyatı ve kodu hakkınd detaylı bilgiler...
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş.’nin halka arzını onayladı. Armada Gıda talep toplama tarihleri netleşti. Yapılan açıklamaya göre şirketin halka arzı, Global Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığıyla gerçekleştirilecek. Halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olarak belirlenen şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 24,1 olacak. Peki, Armada Gıda halka arz katılım endeksine uygun mu, kaç lot verir, hangi bankalarda var? İşte, ARMGD Armada Gıda halka arz hakkında bilgiler...
ARMADA GIDA HALKA ARZ NE ZAMAN?
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Armada Gıda Ticaret Sanayi A.Ş. halka arzına onay verdi. Armada Gıda talep toplama tarihleri de belli oldu.
Armada Gıda halka arzı 25-25-27 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleşecek. Şirket halka arz sürecinde 09:00 - 17:00 saatleri arasında talep toplayacak.
ARMADA GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?
Armada Gıda halka arz fiyatı 40 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü 2,19 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının ise yüzde 24,1 olması bekleniyor.
ARMADA GIDA HİSSE KODU NE?
Şirketin Bist hisse sembolü “ARMGD” olarak belirlendi.
Armada Gıda bireysele eşit dağıtım olacak şekilde halka arz edilecek.
ARMADA GIDA KAÇ LOT VERİR?
Armada Gıda halka arz toplamda 45 milyon 830 bin lot dağıtacak. Olası lot dağıtımı ise şu şekilde;
- 300 Bin katılım ~ 92 Lot (3680 TL).
- 700 Bin katılım ~ 40 Lot (1600 TL).
- 1.1 Milyon katılım ~ 25 Lot (1000 TL).
- 1.5 Milyon katılım ~ 19 Lot (760 TL).
- 1.9 Milyon katılım ~ 15 Lot (600 TL).
- 2.3 Milyon katılım ~ 12 Lot (480 TL).
- 2.7 Milyon katılım ~ 11 Lot (440 TL).
- 3.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (360 TL).
ARMADA GIDA HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Acar Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Colendi Menkul Değerler A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Piramit Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Teb A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.