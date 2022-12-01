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Armağan Çağlayan'dan haber var! 4,5 saatlik ameliyat geçirdi...

Televizyon yapımcısı ve programcısı Armağan Çağlayan, akciğerinde kitle tespit edildiğini ve yapılan tetkikler sonucunda kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğunu söylemişti. Dün 4,5 saatlik bir ameliyat geçiren Çağlayan, sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişmeyi açıkladı

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  • Armağan Çağlayan'dan 4,5 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama - Magazin haberleri

    Armağan Çağlayan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla sevenlerini üzen bir haber duyurmuştu. Çağlayan, "Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı." demişti.
  • Armağan Çağlayan'dan 4,5 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama - Magazin haberleri

    "LENFLERİM TEMİZ"

    Alınan biyopside hastalığın lenflerine bulaşmadığı müjdesini veren Çağlayan, "Selamlar… Cuma günü lenflerime yürüyüp yürümediğinin tespit edilmesi için lenflerimden parça alınıp biyopsiye yollandı. Şükür, lenflerim temiz. Lenflerime yürümemiş. Çarşamba günü bir operasyon geçireceğim. Operasyonla kitle ciğerimden alınacak. Operasyondan sonra nasıl bir tedavi uygulanacağına genetik testiyle karar verilecek. Ameliyattan sonra görüşmek üzere… Herkese her şey için çooook teşekkürler… Sevgiler…" ifadelerini kullanmıştı.
  • Armağan Çağlayan'dan 4,5 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama - Magazin haberleri

    "DOKTORLARIM HASTALIĞIMI ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADI"

    Dün ameliyat olan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, "4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacaklarım Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.
  • Armağan Çağlayan'dan 4,5 saatlik ameliyat sonrası ilk açıklama - Magazin haberleri

    "SADECE ACI ÇEKMEK İSTEMİYORUM" DEMİŞTİ

    Çağlayan, geçtiğimiz günlerde YouTube’da yayınlanan programına hayatını kaybeden Billur Kalkavan’ın sevgilisi Buğra Bahadırlı’yı konuk etmişti. Akciğerinde bir kitle tespit edildiğini ve yüksek ihtimalle kanser olduğunu açıklayan Çağlayan, gözleri dolarak "Billur Hanım gibi ben de chek-up’a gittim. Orada bir kitle bulundu. Şimdi korkuyor muyum? Hayır. Sadece acı çekmek istemiyorum." demişti.

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