"DOKTORLARIM HASTALIĞIMI ÇOK ERKEN EVREDE YAKALADI"



Dün ameliyat olan Çağlayan, son durumuyla ilgili yeni bir açıklamada bulundu. Ünlü televizyoncu, "4,5 saat süren bir operasyon geçirdim. Yoğun bakımdan odama geldim. Ameliyat sırasında yapılan Frozen Patoloji sonucunda kitle kanser çıktı. Fakat şanslıyım ki, doktorlarım peşimi bırakmadılar ve çok erken evrede yakaladılar hastalığımı. Şimdi kemoterapi olup olmayacağımı pataolojiden gelecek sonuç belirleyecek. Ben çalışmayı hiç bırakmayacağım, biraz dinlendikten sonra, "Size Anlatacaklarım Var" turnesiyle, Gebze, Bartın, Zonguldak, İstanbul ve Ankara’da olacağım. Dualarınız ve iyi dileklerinize minnettarım. Herkese sevgiler saygılar" ifadelerini kullandı.