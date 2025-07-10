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        Haberler Bilgi Magazin Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Armageddon ne zaman çekildi?

        Armageddon filminin konusu ve oyuncu kadrosu: Armageddon ne zaman çekildi?

        Armageddon filmi, 10 Temmuz Perşembe akşamı televizyon ekranlarına sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kurgusu, müzikleri ve senaryosu ile bir döneme damgasını vuran Armageddon filmi, 1998 yılında vizyona girdi. Senaryosunu Jonathan Hensleigh, J.J. Abrams'ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Michael Bay oturmaktadır. Peki, "Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?" İşte Armageddon filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2025 - 18:35 Güncelleme: 10.07.2025 - 18:35
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        Armageddon filmi konusu ve oyuncuları
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        Başrollerini Bruce Willis, Liv Tyler ve Ben Affleck'in paylaştığı Armageddon filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Dünya'nın sonunu getirecek büyüklükte bir göktaşının gezegene çarpmasını engellemek amacıyla bir grup sondajcının insanlığı kurtarma mücadelesini konu alıyor. Peki, "Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Armageddon ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

        ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

        Armageddon, Dünya’ya hızla yaklaşan ve Teksas eyaleti büyüklüğünde bir göktaşının insanlığı yok etme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir hikayeyi konu alıyor. NASA, bu devasa göktaşının Dünya’ya çarpmasını engellemek için bir plan geliştirir: Göktaşını ikiye bölerek Dünya’nın iki yanından geçmesini sağlamak. Bu zorlu görev için, dünyanın en iyi petrol sondajcılarından oluşan bir ekip, NASA tarafından uzaya gönderilir. Görevleri, göktaşını delip içine nükleer bir bomba yerleştirerek patlatmaktır. Ancak, bu ekip sıradan astronotlar değil, sosyal açıdan uyumsuz ancak mesleklerinde uzman sondajcılardan oluşuyor. Harry S. Stamper (Bruce Willis) liderliğindeki ekip, zamanla yarışırken hem teknik zorluklarla hem de kişisel fedakarlıklarla dolu bir maceraya atılıyor.

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        ARMAGEDDON FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Bruce Willis - Harry S. Stamper

        Billy Bob Thornton - Dan Truman

        Ben Affleck - A.J. Frost

        Liv Tyler - Grace Stamper

        Will Patton - Charles “Chick” Chapple

        Steve Buscemi - “Rockhound”

        William Fichtner - Albay Willie Sharp

        Owen Wilson - Oscar Choice

        Michael Clarke Duncan - Jayotis Kerleen Bear

        Peter Stormare - Lev Andropov

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