Başrollerini Bruce Willis, Liv Tyler ve Ben Affleck'in paylaştığı Armageddon filmi, bu akşam televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film, Dünya'nın sonunu getirecek büyüklükte bir göktaşının gezegene çarpmasını engellemek amacıyla bir grup sondajcının insanlığı kurtarma mücadelesini konu alıyor. Peki, "Armageddon filminin konusu nedir, oyuncuları kimler? Armageddon ne zaman çekildi?" İşte detaylar...

ARMAGEDDON FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Armageddon, Dünya’ya hızla yaklaşan ve Teksas eyaleti büyüklüğünde bir göktaşının insanlığı yok etme tehdidiyle karşı karşıya olduğu bir hikayeyi konu alıyor. NASA, bu devasa göktaşının Dünya’ya çarpmasını engellemek için bir plan geliştirir: Göktaşını ikiye bölerek Dünya’nın iki yanından geçmesini sağlamak. Bu zorlu görev için, dünyanın en iyi petrol sondajcılarından oluşan bir ekip, NASA tarafından uzaya gönderilir. Görevleri, göktaşını delip içine nükleer bir bomba yerleştirerek patlatmaktır. Ancak, bu ekip sıradan astronotlar değil, sosyal açıdan uyumsuz ancak mesleklerinde uzman sondajcılardan oluşuyor. Harry S. Stamper (Bruce Willis) liderliğindeki ekip, zamanla yarışırken hem teknik zorluklarla hem de kişisel fedakarlıklarla dolu bir maceraya atılıyor.