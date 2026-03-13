Canlı
        Armand Duplantis'ten 15. dünya rekoru!

        Armand Duplantis'ten 15. dünya rekoru!

        Sırıkla atlamada dünyanın en iyi sporcusu olarak gösterilen İsveçli atlet Armand Duplantis, 6,31 metrelik derecesiyle 15. kez dünya rekoru kırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 00:56
        Duplantis'ten 15. dünya rekoru!

        Erkekler sırıkla atlama kariyerinde 2 olimpiyat şampiyonluğu bulunan İsveçli atlet Armand Duplantis, ülkesindeki organizasyonda 6,31 metrelik derecesiyle 15. dünya rekorunu kırdı.

        İsveç'teki IFU Arena'da düzenlenen Mondo Classic Şampiyonası'nda yarışan Duplantis, 6.31'lik derecesiyle dünya rekorunu 1 santimetre geliştirdi.

        15. kez dünya rekoru kıran Duplantis'in yaşadığı sevinç.
        15. kez dünya rekoru kıran Duplantis'in yaşadığı sevinç.

        İsveçli atlet, son olarak Japonya'da düzenlenen 20. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 6,30 metrelik derecesiyle 14. dünya rekorunu kırmış ve 3. dünya şampiyonluğunu kazanmıştı.

