Armut’a 15 milyon euroluk yatırım

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Hizmet platformu Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşerek, dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya’nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu toplam 14 ülkeye çıkardı.

Çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut’ta olacak yeni şirketin, EMEA bölgesindeki lider yerel hizmet pazaryeri olmayı hedeflediği kaydedildi

Birleşen şirketin Co-CEO’luğunu Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim üstlenirken, 22 farklı milletten toplam 206 çalışana ulaşacak yeni şirketin, İstanbul ve Milano merkezlerinde işe alımlar büyümeye devam edeceği öğrenildi.

Öte yandan, yerli girişim Armut, bu birleşmeyle beraber 15 milyon euroluk yeni bir yatırım aldı.

Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, hızlı büyümenin devam edeceğini ve ilerleyen dönemlerde yeni stratejik satın almaların olabileceğini belirtti.

Değim, "Yıllardır bu sektörde Avrupa liderliğine oynayan ve en hızlı büyüyen şirketlerden biriyiz. Avrupa’da olası satın alma ya da birleşmeleri de uzun süredir değerlendiriyorduk. ProntoPro’yla doğru zamanda ve doğru şartlar altında yollarımız kesişti. Bu sektörde konsolidasyon adımlarını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum, birleşen şirketimizle yeni satın alımlara bundan sonra da devam edebiliriz" ifadelerini kullandı.