        Haberler Gündem Çevre Arnavutköy Belediyesi "Uluslararası Sıfır Atık Ağı"nda | Son dakika haberleri

        Arnavutköy Belediyesi de "Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı"nda yerini aldı

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, Birleşmiş Milletler öncülüğünde yürütülen Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı'na dahil edilerek Türkiye'den seçilen 20 belediye arasında yer aldı. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Uluslararası bir ağa dahil olmak, ortaya koyduğumuz vizyonun ve çalışmalarımızın en somut karşılıklarından biridir. 'Yeşil Mavi Arnavutköy' hedefimiz doğrultusunda, çevre odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi

        21 Nisan 2026 - 18:12
        Arnavutköy Belediyesi "Uluslararası Sıfır Atık Ağı"nda

        Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan "Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı"na kabul edilen İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, Türkiye genelinde bu prestijli oluşuma dahil edilen 20 belediyeden biri oldu.

        Üsküdar ilçesindeki Sıfır Atık Vakfı binasında düzenlenen tanıtım ve iş birliği toplantısında açıklanan üyelikle birlikte, Arnavutköy Belediyesi'nin sıfır atık alanındaki uygulamaları uluslararası düzeyde tescillendi. Program kapsamında ayrıca şehirler arası iş birliğini güçlendirmeye yönelik protokol de imza altına alındı.

        Toplantıya; Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, uluslararası kuruluş temsilcileri ve çok sayıda belediye başkanı katıldı. Arnavutköy Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt programda yer aldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu sürece ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Arnavutköy'ümüzde çevreyi koruyan, kaynakları verimli kullanan ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir şehir bırakmayı hedefleyen bir anlayışla hareket ediyoruz. Uluslararası bir ağa dahil olmak, ortaya koyduğumuz vizyonun ve çalışmalarımızın en somut karşılıklarından biridir. 'Yeşil Mavi Arnavutköy' hedefimiz doğrultusunda, çevre odaklı projelerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi.

        Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Kurt, Arnavutköy Belediyesi'nin Uluslararası Sıfır Atık Şehirler Ağı'na dahil olmasının önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Kurt, Türkiye'den seçilen 20 belediye arasında yer almanın gurur verici olduğunu ifade ederek, "Arnavutköy'ümüzü 'Yeşil Mavi' vizyonu doğrultusunda çevre ve sürdürülebilirlik alanında daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Bu üyelikle birlikte ilçemizin çevre vizyonunu uluslararası platformlara taşımanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

        Söz konusu başarının, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu'nun öncülüğünde yürütülen stratejik çalışmaların bir sonucu olduğunu vurgulayan Kurt, "Ortaya koyduğumuz planlı ve kararlı çalışmalar neticesinde bu önemli ağa dahil olduk. Sıfır atık anlayışını ilçemizde yaygınlaştırarak gelecek nesillere daha temiz, daha yaşanabilir bir çevre bırakmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

        Kurt, sözlerini "Bu önemli gelişmenin Arnavutköy'ümüz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diyerek tamamladı.

        Toplantıda, Türkiye'nin sıfır atık alanındaki uluslararası başarıları ve yerel yönetimlerin bu süreçteki kritik rolü ele alınırken; şehirler arası iyi uygulamaların paylaşılması ve ortak projelerin geliştirilmesi hedefi vurgulandı. Uluslararası Sıfır Atık Şehir Ağı üyeliğiyle birlikte, Arnavutköy Belediyesi olarak çevre alanındaki çalışmalarımızı küresel ölçekte geliştirmeye, "Yeşil Mavi Arnavutköy" vizyonumuz doğrultusunda sürdürülebilir şehircilik anlayışımızı güçlendirmeye devam edecek.

