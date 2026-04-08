Arnavutköy'de "Beyaz Flama" dönemi

Arnavutköy Belediyesi, ilçede gıda güvenliği, hijyen ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak amacıyla "Beyaz Flama Projesi"ni hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile ilçede faaliyet gösteren işletmelerde hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını en üst seviyeye taşınması amaçlanıyor. Proje kapsamında öncelikli olarak başvuran işletmeler; veteriner hekimler, gıda mühendisleri ve teknik ekiplerimiz tarafından detaylı bir denetim sürecinden geçiriliyor. Toplam 43 maddeden oluşan kapsamlı kriterleri eksiksiz şekilde yerine getiren işletmeler, Beyaz Flama ile ödüllendiriliyor.

Proje kapsamda Beyaz Flama'nın ilk adresi Arnavutköy Belediyesi Karaburun Sosyal Tesisleri oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilk beyaz flamayı Karaburun Sosyal Tesisleri'ne bizzat takdim ederek projenin başlangıcını gerçekleştirdi.

Beyaz Flama uygulamasını kendi tesislerinden başlatarak hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Candaroğlu, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik hizmete ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Candaroğlu, projeye ilişkin şunları kaydetti:

"Uygulama yalnızca bir denetim mekanizması değil, aynı zamanda esnafı kalite konusunda teşvik eden bir sistem. Belediyemize ait tesislerin yapılan denetimler sonucunda tüm kriterleri karşılayarak tam not alması memnuniyet verici. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile işletmeler arasında kalite odaklı bir rekabet ortamı oluşturmayı, vatandaşlarımızın güvenle tercih edebileceği mekanları görünür kılmayı ve ilçemizi hizmet sektöründe örnek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Beyaz Flama alan işletmeler, belirli periyotlarla gerçekleştirilecek denetimlerle takip edilmeye devam edecek. Böylece Arnavutköy genelinde sürdürülebilir kalite anlayışını güçlendirerek, vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenli hizmet sunmayı sürdüreceğiz."