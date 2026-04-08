Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Arnavutköy'de "Beyaz Flama" dönemi | Son dakika haberleri

        Arnavutköy Belediyesi "Beyaz Flama Projesi"ni hayata geçirdi

        İstanbul'un Arnavutköy Belediyesi, ilçede halk sağlığını önceleyen ve hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen "Beyaz Flama Projesi"ni hayata geçirdiklerini duyurdu. Vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenilir ve hijyenik hizmete ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurgulayan Başkan Mustafa Candaroğlu, uygulamanın yalnızca bir denetim mekanizması değil, aynı zamanda esnafı kalite konusunda teşvik eden bir sistem olduğunu söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2026 - 10:59 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Arnavutköy'de "Beyaz Flama" dönemi
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Arnavutköy Belediyesi, ilçede gıda güvenliği, hijyen ve hizmet kalitesini en üst seviyeye taşımak amacıyla "Beyaz Flama Projesi"ni hayata geçirdi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen proje ile ilçede faaliyet gösteren işletmelerde hijyen, güvenlik ve kalite standartlarını en üst seviyeye taşınması amaçlanıyor. Proje kapsamında öncelikli olarak başvuran işletmeler; veteriner hekimler, gıda mühendisleri ve teknik ekiplerimiz tarafından detaylı bir denetim sürecinden geçiriliyor. Toplam 43 maddeden oluşan kapsamlı kriterleri eksiksiz şekilde yerine getiren işletmeler, Beyaz Flama ile ödüllendiriliyor.

        REKLAM

        Proje kapsamda Beyaz Flama'nın ilk adresi Arnavutköy Belediyesi Karaburun Sosyal Tesisleri oldu. Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, ilk beyaz flamayı Karaburun Sosyal Tesisleri'ne bizzat takdim ederek projenin başlangıcını gerçekleştirdi.

        Beyaz Flama uygulamasını kendi tesislerinden başlatarak hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mustafa Candaroğlu, vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik hizmete ulaşmasının öncelikleri olduğunu vurguladı. Başkan Candaroğlu, projeye ilişkin şunları kaydetti:

        "Uygulama yalnızca bir denetim mekanizması değil, aynı zamanda esnafı kalite konusunda teşvik eden bir sistem. Belediyemize ait tesislerin yapılan denetimler sonucunda tüm kriterleri karşılayarak tam not alması memnuniyet verici. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama ile işletmeler arasında kalite odaklı bir rekabet ortamı oluşturmayı, vatandaşlarımızın güvenle tercih edebileceği mekanları görünür kılmayı ve ilçemizi hizmet sektöründe örnek bir noktaya taşımayı hedefliyoruz. Beyaz Flama alan işletmeler, belirli periyotlarla gerçekleştirilecek denetimlerle takip edilmeye devam edecek. Böylece Arnavutköy genelinde sürdürülebilir kalite anlayışını güçlendirerek, vatandaşlarımıza daha sağlıklı ve güvenli hizmet sunmayı sürdüreceğiz."

        #Arnavutköy Belediyesi
        #istanbul haberleri
