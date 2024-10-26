Arnavutköy'de elindeki satırla defalarca otomobile vurdu
İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir kadın elindeki satırla otomobile defalarca vurdu. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı
Giriş: 26.10.2024 - 21:18 Güncelleme: 26.10.2024 - 22:27
Arnavutköy'de bugün saat 16.00 sıralarında Merkez Mahallesi Osman Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir kadın elindeki satırla otomobile zarar verdi.
Yanındaki kişinin sözlü müdahalesine ve yoldan geçenlerin şaşkın bakışlarına aldırış etmeyen kadın arabanın camlarına ve kapılarına elindeki satırla defalarca vurdu. O anları çevredeki bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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