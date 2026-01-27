Habertürk
        Arnavutköy'de İETT otobüsü, ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Arnavutköy'de İETT otobüsü, ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

        İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan İETT otobüsü karşı yönden gelen gelen hafif ticari araca çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 06:58 Güncelleme: 27.01.2026 - 06:59
        İETT otobüsü, ticari araçla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Kaza, saat 21.30 sıralarında Arnavutköy ilçesi Çilingir Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre etkili olan yağışın ardından şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü karşı yönden gelen hafif ticari araca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. İtfaiye, hafif ticari aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

        1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

        Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen hafif ticari aracın içindeki 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. DHA'nın haberine göre; tedaviye hafif ticari aracın sürücüsü Özkan Dalkılıç'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

        Öte yandan kaza anında İETT otobüsünde yolcu olmadığı öğrenildi. Kazaya karışan araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

