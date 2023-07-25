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        Haberler Gündem Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı

        Arnavutköy'de mahallelinin balık kokulu su isyanı

        Arnavutköy İmrahor Mahallesi sakinleri musluktan akan sudan balık kokusu geldiği şikayetinde bulundu. Kaymakamlık olaya ilişkin inceleme başlattı. İnceleme sonrası yapılan açıklamada "kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür. İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" denildi.

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.07.2023 - 11:29
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        Mahallelinin balık kokulu su isyanı!
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        Arnavutköy'e birçok kişi şebeke suyundan koku geldiği gerekçesiyle şikayette bulundu. Artan şikayetler üzerine Arnavutköy Kaymakamlığı'ndan uyarı yapıldı.

        Vatandaşların cep telefonuna gelen mesajlarda, "İlçemizde Terkos Göleti'nden içme suyu temin eden mahallelerimiz başta olmak üzere, kırsal mahalleler dahil musluklardan akan suda balık kokusu yoğunluğu olduğu görülmüştür.

        İSKİ tarafından hatlardan suyun deşarj çalışması başlamıştır" ifadeleri yer aldı. Vatandaşlar ise her geçen gün daha da kötüye giden içme suyunun durumuna isyan etti. İmrahor Mahallesi'nde oturanlar, sudan gelen kötü koku nedeniyle sağlıklarının tehlikede olduğunu ifade etti.

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        "KARABURUN'DAKİ SUYU BURAYA AKITMIŞLAR"

        Yaklaşık 40 yıldır İmrahor Mahallesi'nde yaşayan Abdulvahap Yıldıran, "Ne ilgilenen, bakan, gelen, giden ne de kapımızı çalan var. Burada yalan dolan yok. Ayıp, misafirim gelse rezil oluyorum. Kim gelip buraya bakacak? Karaburun'daki suyu buraya akıtmışlar, vatandaşın haberi yok zehirleniyorlar. Su kokuyor, pis akıyor" dedi. Osman Bayrak ise, "Çeşmelerimizden akan sular sağlıklı değil. Hepimiz arıtıcı kullanmak zorunda kalıyoruz. Sudan balık kokusu geliyor. Günler öncesi zaten şebekeye deniz suyu bağlandığını duymuştuk" ifadelerini kullandı.

        İmrahor Mahallesi'nde esnaf olan Sadık Gürkan de, "Balık kokusu, çamur kokusu, lağım kokusu gibi geliyor. Daha önce de oldu. Ana caddelerde su patlayınca ardından böyle su pis akıyor" diye konuştu.

        İSKİ tarafından yapılan açıklamada ise hafta sonu hatlardaki suyun deşarj işleminin tamamlandığı belirtildi.

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